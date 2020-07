Novi naslovi u Gradskoj knjižnici Franjo Marković

Stručno – znanstveni odjel

ZLATNE GODINE / Boris Čujić. – Zagreb: Libricon, 2020.

U knjizi Zlatne godine Čujić se na vrlo osoban način osvrće na svojih četrdeset godina posvećenih vertikali: od prvih planinarskih koraka u Planinarskom društvu Velebit do uspona u jednoj od najpoznatijih sjevernih stijena Alpa; od vježbališta na Okiću do prvenstvenih smjerova u Anića kuku; od toplog biokovskog vapnenca do žutog granita El Capitana. No, ovo nije samo knjiga o njemu, ovo je knjiga i o jednoj generaciji vrsnih penjača koji su obilježili osamdesete i devedesete godine prošlog stoljeća. Dio njih koji su našli svoje mjesto u ovoj knjizi penjački nije više aktivan, dio njih nažalost je nastradao, a nekolicina njih, uključujući i autora, prkosi godinama. Sada, gotovo na pragu šezdesetih, Čujić svojim usponima i dalje „baca rukavicu u lice“ mnogim mlađim penjačima. No, što je još važnije, i dalje se neizmjerno veseli svakom trenutku provedenom u stijeni i, kao što ime njegova smjera Never Ending Story kaže, nema namjeru prestati. Čini se, kada je penjanje u pitanju, da je on i dalje u zlatnim godinama.

Beletristika

VEČER SVIH DANA / Jenny Erpenbeck; s njemačkoga prevela Romana Perečinec. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2019.

Prateći pet mogućih životnih puteva i pet smrti jedne žene čiji se životni vijek proteže – ili se ne uspijeva protegnuti – tijekom dvadesetog stoljeća, jedna od vodećih suvremenih njemačkih autorica Jenny Erpenbeck otkriva makinacije onog što obično nazivamo „sudbinom“ – zapravo onoga neobjašnjivog i neodređenog, uzajamne isprepletenosti kulture i povijesti, obiteljskih i intimnih veza.

Njezina junakinja nikad ne odraste, ugušivši se još u kolijevci. Ili možda ne? Umire zbog nesretne ljubavi u paktu o samoubojstvu sklopljenim s nepoznatim mladićem. Ili ipak ne? Umire zbog izdaje. Dobiva visoka odličja, ili biva zaboravljena od svih. Ili možda ne?

Autorica nas vodi na putovanje kroz mnoge životne puteve koje bi mogao sadržavati jedan životni vijek – započevši ga u galicijskom gradiću negdje 1900. godine, nastavljajući ga u Beču prije i za vrijeme Prvog svjetskog rata, pa u Staljinovoj Moskvi, da bi ga okončala u suvremenom Berlinu.

U preispitivanju utjecaja političkog i osobnog autorica daje tematski zamah jedinstvenom njemačkom narativu: vječito prisutnoj potrebi da se preispituje prošlost i uloga njemačke nacije u novijoj povijesti.

Roman “Večer svih dana”, nagrađen jednom od najznačajnijih njemačkih književnih nagrada Hans Falada, uzburkao je njemačku književnu scenu i otvorio mnoga bolna pitanja.

Dječji odjel

DJEČJA KVIZOPEDIJA: BUDI GENIJ! / suradnici Peter Chrisp … [et al.]; [preveo Filip Kozina]. – Zagreb: Nasa djeca, 2020.

Dječja opća enciklopedija koja se sastoji od 5 poglavlja:

Znanstveni znalac obrađuje teme poput svemira, ljudskog tijela i prijevoznih sredstava;

Prirodni lumen: dinosaure, ptice, gmazove, zmije, ribe, cvijeće, povrće; Geografski genij: države, gradove, svjetska čuda, glavne gradove;

Povijesni ekspert: drevne civilizacije, mitološka stvorenja, dvorce;

Kulturni ataše: umjetnička djela, glazbu i sport.

Svaka je tema obrađena u obliku zanimljivih činjenica i svaka sadrži odjeljak pod naslovom A sada kviz u kojem treba povezati riječi i slike. Svaki se kviz nudi na 3 razine, a odgovori se mogu provjeriti na dnu stranice.

Knjige za mlade

HRVANJE S DEMONIMA / Jason Brick; [prijevod s engleskog Sanja Petriška]. – Samobor: VF Libris, 2019.

Connor Morgan je učenik srednje škole u kojoj se počinju događati neobične stvari. Učenici se čudno ponašaju i kasnije se toga ne sjećaju jer bivaju opsjednuti demonima. Connor sam ima svoje osobne demone. Dugo je vremena s majkom bježao od nasilnog oca narkomana i nadao se kako je sada našao mirno mjesto na kojemu se mogu skrasiti, jer otac je u zatvoru i mogu odahnuti. A onda otkriva da pripada grupi koja je rođenjem određena boriti se protiv demona i kako je uvučen u rat za koji nije ni znao da se vodi. Ovo je roman o borilačkim vještinama, vjernosti i borbi protiv demona – onih vanjskih, ali i onih u nama.