OŠ “Vladimir Nazor“ odobreno 19.186,000 eura za 3. Erasmus projekt

U utorak 19. svibnja Agencija za mobilnost i programe EU objavila je dokument o prihvaćanju projektnih prijedloga u okviru Natječaja za program Erasmus + 2020. godine. Među 164 prijavitelja, projekt Be kind, don`t leave them behind OŠ „Vladimir Nazor“ Križevci ocijenjen je kao jedan od 10 najboljih te je školi za provedbu projekta odobrena financijska podrška u iznosu od 19.186,00 eura. To je treći u nizu Erasmus projekt koji škola provodi od 2016. godine. Prvi je bio usmjeren na razvoj digitalnih kompetencija, drugi na upotrebu kreativnih metoda učenja i podučavanja, a tema ovog projekta je inkluzija.

Projekt će trajati 2 godine tijekom koje će članovi Erasmus tima: ravnatelj Igor Brkić, učitelj povijesti Tomislav Bogdanović, učiteljica hrvatskoga jezika Selina Golec Petrović, učiteljica razredne nastave Moni Harča, knjižničarka Andrea Katanović Babić kao koordinator projekta i autor prijave, učiteljica likovne kulture Ana-Marija Smoljanec, učiteljica razredne nastave Nina Tenodi i učitelj fizike Tomica Turković pohađati edukacije iz područja rada s nadarenom djecom, autizma, ADHD-a, biblio i art terapije, dramskih tehnika, interkulturalnog kurikuluma usmjerenog na prevenciju ksenofobije i dizajna školskog prostora kao pozitivnog okruženja za učenike i učitelje.

Ovim projektom nastoji se obuhvatiti čim širi spektar učenika ovisno o njihovim specifičnostima, interesima i potrebama. Nastoji se omogućiti uključenost i zadovoljavanje potreba učenika koji su nadareni, emocionalno osjetljiviji, pripadnici nacionalnih manjina ili imaju određene teškoće u učenju i ponašanju. Ravnatelj Igor Brkić osmislio je plan za prilagodbu školskih prostorija koja pridonosi stvaranju pozitivnog okruženja i opuštene atmosfere u školi, a dodatne ideje i primjere dobre prakse razmijenit će na edukaciji s kolegama iz inozemstva.

Mobilnosti i putovanja na edukacije u inozemstvo provest će se kad za to budu sigurni uvjeti u naredne dvije ili prema potrebi tri godine (zbog pandemije aktivnosti Erasmus programa koje se odnose na mobilnosti prolongirane su do završetka pandemije), ali će se s provedbom aktivnosti namijenjenih učenicima početi prema planu od početka iduće školske godine.

Početkom rujna bit će održana konferencija za medije na kojoj će projekt Be kind don`t leave them behind biti detaljno predstavljen široj publici. Unatoč ovom nepredvidivom razdoblju pandemije, u školi ne nedostaje entuzijazma, truda, planova za stručno usavršavanje i stvaranje pozitivnog i uključivog školskog okruženja.