Održan sastanak na temu izgradnje vodovodne mreže Sv. Helena – Apatovec

U vatrogasnom domu u Glogovnici u ponedjeljak 11.05. održan je sastanak na temu izgradnje vodokomunalne infrastrukture od Svete Helene do Apatovca. Sastanku su prisustvovali zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, saborski zastupnik Branko Hrg, gradonačelnik Mario Rajn, direktorica Vodnih usluga Helena Kralj Brlek, vijećnici te predstavnici mjesnih odbora Apatovec, Glogovnica i Ivanec Križevački. Tema ovog sastanka bila je izgradnja vodovoda za područje sjevernog dijela križevačkog kraja.

Direktorica Vodnih usluga Helena Kralj Brlek uvodno je rekla da Vodne usluge provode projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava do naselja Apatovec uz sufinanciranje Hrvatskih voda. Do sada je izgrađen spojni cjevovod u duljini od 1.400 metara od Svete Helene do vodospreme Glogovnica i dio magistralnog cjevovoda koji pokriva Donju i Gornju Glogovnicu do raskrižja prema Jarčanima te je pokrenuta izgradnja vodospreme Glogovnica. Da bi se dobila voda na području gdje je položen magistralni cjevovod, odnosno, da bi se kućanstva mogla priključiti, u funkciji mora biti crpna stanica Sveta Helena i vodosprema Glogovnica za koje se očekuje da će radovi biti dovršeni krajem ljeta, odnosno početkom jeseni. Krenula je i izgradnja 5.4 kilometara duge trase dijela od Jarčana do Apatovca prije nešto više od mjesec dana. Što se tiče vodoopskrbe Ivanca, planirana je za 2. fazu radova nakon što se osigura vodoopskrba Apatovca, a planirani radovi iznosili bi 1.600.000,00 kn.

Gradonačelnik je istaknuo kako se ovaj projekt ne bi moglo iznijeti bez podrške Hrvatskih voda jer su sredstva u proračunu osigurana, ali nisu dostatna za potpuno financiranje projekta. Gradonačelnik je naglasio kako je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Grad osigurao 3.5 milijuna kuna za izgradnju vodospreme Apatovec i u suradnji s vodnim isporučiteljom, kao i partnerom Hrvatskim vodama, očekuje završetak radova u planiranim rokovima.

Generalni direktor Hrvatskih voda Davor Vukmirić zahvalio je saborskom zastupniku Branku Hrgu na angažmanu te je naglasio da su sredstva za financiranje izgradnje magistralnog vodovoda do Apatovca osigurana i da su Hrvatske vode na raspolaganju svima koji su uključeni u provedbu ovog projekta.