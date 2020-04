Kalnik trail 2020. održat će se u listopadu

Ove se godine održava, točnije, već se trebalo održati, drugo po redu izdanje utrke Kalnik trail. Činjenica da će Kalnik trail doživjeti svoje drugo izdanje, potvrda je njenog uspješnog izdanja lani.Stoga je Udruga kineziologa grada Križevaca i ove godine odlučila organizirati utrku i to na prvi dan proljeća, 21. ožujka.

Nažalost, pandemija koronavirusa prisilno je odgodila i ovo natjecanje, ali su organizatori objavili kako su odredili novi datum za Kalnik trail – 10. listopada 2020. godine.

Njihovo priopćenje povodom objave novog datuma prenosimo u cijelosti:

“U ovim teškim vremenima, uz sve nedaće i nesigurnosti koje su nas snašle, odlučili smo objaviti 10.10.2020. kao novi datum utrke Kalnik Trail 2020. Uslijed svih ovih okolnosti, potpuno smo svjesni da ne možemo sa sigurnošću tvrditi da će se utrka tada održati (ili da se neće održati), ali odlučili smo donekle riskirati i ići dalje s tim terminom, pa što bude.

Jedino na što svi mi, i organizatori, i natjecatelji možemo utjecati jest naša dobra pripremljenost za utrku, a ako ništa, uvijek postoji sljedeća godina. Što se tiče svih do sada prijavljenih i uplaćenih natjecatelja, sve vrijedi kao i do sada: ako vam novi termin odgovara, ne morate ništa raditi, samo se morate strpiti još 177 dana do trke, a ako ne možete prisustvovati u novom terminu, za povrat startnine nam se javite na mail kalnik.trail@gmail.com.

Ako kojim slučajem ne bude moguće održati utrku ove godine, uplaćena startnina vrijedit će i za iduće izdanje. Što se pak tiče novih prijava, one će uskoro biti omogućene na stotinka.hr .

Pozdrav svima, hvala na razumijevanju i držite se.

Kalnik Trail organizacijski tim”

Za kraj su organizatori napomenuli kako je Kalnik jednako lijep u jesen kao i na proljeće, ako ne i ljepši. Treba li bolja pozivnica za jedno sportsko druženje u prirodi?