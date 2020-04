Od sutra trgovine ponovno rade od 8-17 sati, tržnice do 13 sati

Zamjenik načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite Damir Trut jučer je gostovao u Dnevniku N1 televizije te se osvrnuo na radno vrijeme trgovina.

“Radno vrijeme dućana se odlukom produljilo za prethodna tri radna dana, dakle za četvrtak, petak i subotu, a od utorka počinju raditi kao što su radili do prošlog četvrtka, dakle od 8 do 17 sati. Od utorka tržnice rade od 8 sati do 13 sati”, rekao je Trut.

Na pitanje hoće li se eventualno radno vrijeme trgovina produljivati, odgovorio je da se “razmišlja o puno toga”.

“Stožer kontinuirano prati epidemiološku situaciju i sukladno analizama donosi odluke. Kad stanje bude dovoljno dobro da se to može napraviti, onda ćemo to i napraviti, pojasnio je.