Danas, u nedjelju 24. ožujka, do 14 sati rade Konzum i dm u centru Supernova te Bipa u Smičiklasovoj ulici. Spar je otvoren do 15, Eurospin do 20 i Plodine do 21 sat. Robin marketi u Pušći i Potočkoj ulici otvoreni su do 18, u Franje Račkoga i Matije Gupca do 21, a trgovina na željezničkom kolodvoru radi od 0 do 24. Otvorene su i trgovine u Svetoj Heleni i Bukovju do 13 te u Majurcu do 18 sati.