U posljednja 24 sata imamo 39 novozaraženih, ali i čak 92 izliječene osobe

Nacionalni stožer civilne zaštite u 14 je sati izvijestio o novom stanju što se zaraze koronavirusom tiče u Hrvatskoj. Prvi se javnosti obratio ministar zdravstva Vili Beroš.

“Zahvaljujem se svima zbog kojih su ovakvi rezultati. Zahvaljujem se i kritičarima jer nam pomažu da ostvarimo promišljanja o mjeri. Imamo 39 novooboljelih, ukupno 1534 slučajeva. Na respiratoru 32 bolesnika, dva su skinuta, hospitaliziranih je 357 što je 14 više nego jučer. otpuštenih je 241. 323 je oporavljenih, što je 92 više nego zadnji podaci. Opuštanja ne smije biti. Sad su blagdani na kakve nismo naučili, ali izdržimo to. Zahvaljujem akciji ljekarnika Pozivom do zdravlja”, poručio je Beroš.

Davor Božinović je prenio apel HGSS-a.

“Zadnjih dana su imali pojačan broj dojava, a to je spašavanje ljudi koji obilaze nepristupačna područja. Do prije par dana nije bilo poziva, a ovo ukazuje da ljudi odlaze u brda kako bi provodili alpinističke potrebe. Nemojte to raditi.”