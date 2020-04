Klub nezavisnih vijećnika: Oporba je putem medija ‘bombardirala’ građane upozorenjima o sposobnosti aktualne gradske administracije za pokretanje Aglomeracije

Nakon 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Križevaca, priopćenjem su se medijima obratili križevački nezavisni vijećnici. Točnije, Saža Ružić kao Predsjednik Kluba nezavisnih vijećnika. Tema njihovog priopćenja vezana je uz projekt Aglomeracije Križevci.

Priopćenje u cijelosti prenosimo:

“Na današnjoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Križevaca donijete su dvije važne odluke. Prihvaćena su dva zaključka: »Zaključak o prihvaćanju Ugovora o partnerstvu na projektu vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci« i »Zaključak o prihvaćanju ugovora o sufinanciranju projekta vodokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci«, dakle zaključci o onom što je u svakodnevnom razgovoru građana poznato pod nazivom »aglomeracija Križevci«.

Naime, oporba je putem medija gotovo svakodnevno »bombardirala« građane strahovima, upozorenjima i pitanjima o sposobnosti aktualne gradske administracije o pokretanju i odrađivanju aktivnosti toga velikog projekta. Podsjećamo da je krajnji rok ključne obveze za pokretanje cijelog projekta, dakle za izdvajanje vodnog dijela poslovanja iz Komunalnog poduzeća, bio 31. prosinca 2012. godine, a to bivša vladajuća garnitura (od 2001. do 2017.) predvođena tadašnjim gradonačelnikom, gospodinom Brankom Hrgom, nije znala ili nije htjela napraviti. Tek dolaskom administracije Marija Rajna, a s podrškom nezavisnih vijećnika i naših partnera iz SDP-a, ta obaveza je brzo i učinkovito odrađena te je projekt započet, pri čemu je današnjom odlukom potvrđen njegov nastavak. Dakle, ostat će zapamćeno da je najveći infrastrukturni projekt u povijesti grada Križevaca započela administracija Marija Rajna, i to, usuđujemo se reći, usprkos »lobiranjima« od strane pojedinih »službenih dušobrižnika« projekta.”