Najnovije brojke: Ukupno je 790 zaraženih, šest preminulih, ali i 64 izliječenih

Nacionalni stožer civilne zaštite u 14 je sati izvijestio o novom stanju što se zaraze koronavirusom tiče u Hrvatskoj.

“Imamo 77 novih bolesnika od jučer u 13 sati. Ukupno je 790 slučajeva. 6404 testiranja. Preminulih je 6, na respiratoru 27. Oporavljenih je 67, 12 više nego jučer”, priopćio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Potom je riječ preuzeo Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak:

“Ovakvo stanje možemo zavaliti zajedničkim naporima svih u zdravstvu, stožera i građana. Većina građana se pridržava mjera. U toj našoj zajedničkoj borbi ponekad se dogodi da imamo poneku slabu kariku. Ima onaj jedan manji dio koji se ne pridržava i krši mjere. Svaki dan se izvještava o onima koji krše izolaciju. Kada se uvode mjere, onda treba nadzirati njihovo provođenje. Zbog toga želim pohvaliti policiju jer mi iz struke mislimo da oni to rade odlično.”

Komentirao je i jučerašnje riječi da bismo u izolaciji mogli ostati do lipnja: “Ja sam jučer iznio svoju osobnu procjenu. To se može pokazati jako pogrešno. To da će mjere trajati do početka šestog mjeseca, to je naša osobna procjena i ovisi o mnogim faktorima.”

Za kraj je Davor božinović dodao podatke o kršenju samoizolacije:

“Dosad smo primili 3479 prijava za kršenje samoizolacije, a u 928 slučaja utvrđeno je da su pojedinci zaista kršili samoizolaciju”, izjavio je ministar unutrašnjih poslova.