Zna se tko će graditi novi Dom zdravlja u Križevcima

Građevinska tvrtka Radnik izabrana je prošli tjedan za izvođača radova na Domu zdravlja u Križevcima u postupku javne nabave, nakon što je prvi natječaj poništen jer je cijena svih pristiglih ponuda bila veća od procijenjenih 4.9 milijuna eura i veća od praga za nabavu velike vrijednosti. Za ponovljeni natječaj je Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije ponudio veću cijenu i javio se samo križevački Radnik. Ta tvrtka će za 6.25 milijuna eura (odnosno 7.82 milijuna eura s PDV-om) ukloniti dio zgrada, izgraditi dvije nove zgrade i energetski obnoviti postojeće dvije zgrade križevačkog Doma zdravlja.

Rok za završetak radova je tri godine od uvođenja u posao, no bez obzira na radove, za to vrijeme će sve službe Doma zdravlja na lokaciji u Križevcima pacijentima biti dostupne jer će se rušiti i graditi postupno, u fazama. Županijski Dom zdravlja od izvođača je tražio temeljit i koordiniran pristup kako bi se radovi završili u roku i pri tom ne bi ugrozilo pružanje zdravstvene skrbi. To znači da se, dok traju radovi, prostori moraju prilagođavati i adaptirati kako bi se osigurali privremeni uvjeti za pružanje kvalitetne i kontinuirane zdravstvene skrbi. Za usluge građevinskog nadzora izabrana je tvrtka Forel projekt iz Zagreba, a ugovor s njima je vrijedan 68.7 tisuća eura s PDV-om.

Podsjetimo, projektom koji je Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije naručio krajem 2022. predviđeno je rušenje tri zgrade – onih u kojima se nalazi laboratorij, RTG, ginekološke i oftalmološka ordinacija, fizikalna medicina i rehabilitacija te zgrada sa stomatološkim ordinacijama, a izgradit će se dvije nove katnice i parkiralište. Odluku o rušenju i izgradnji novih zgrada, Dom zdravlja je donio u dogovoru s osnivačem Koprivničko-križevačkom županijom jer ulaganje u pojedine postojeće zgrade nije isplativo, izjavila je ranije za portal Križevci.info ravnateljica Mirjana Hanžeković. Primjerice, sadašnja zgrada stomatološke ordinacije srušit će se i na tom mjestu izgraditi nova s radiologijom u prizemlju i stomatološkim ordinacijama na katu. Zgrada u kojoj je trenutačno fizikalna medicina, patronažna služba i ginekološka ordinacija također se uklanja, a na tom prostoru će se izgraditi nova i u nju će se, uz ove nabrojane, smjestiti i medicina rada i sporta te laboratorij. Na prostoru sadašnjeg laboratorija planirana su parkirališta za zaposlenike i pacijente.