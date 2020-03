Ivica Katavić za RTL: Mediji bi nas razapeli, a kupci kaznili da sada dignemo cijene

Predsjednik Udruženja trgovine pri HGK Ivica Katavić gostovao je u RTL-u Danas te je kazao da bi, ukoliko se kriza pojača, u hrvatskim trgovinama prvo moglo ponestati proizvoda koji dolaze s tržišta koja su najviše izložena koronavirusu.

“Kao što je talijansko tržište. Veseli me informacija da se Kina oporavlja od koronavirusa jer je puno proizvodnih tvrtki ovisno, prije svega, o ambalaži iz Kine. U prvom redu je to Italija zbog tjestenine i drugih proizvoda, ali nadam se da do toga neće doći”, kaže Katavić.

S obzirom da bi potražnja mogla rasti, a ponuda padati, dio građana strahuje da će rasti i cijene. Katavić je kazao da on može garantirati trgovački lanac iz kojeg on dolazi neće drastično dizati cijene primjerice, kruha, mlijeka i jaja.

“Mislim da se i kolege iz drugih trgovačkih lanaca ne bi igrali. Predugo smo svi stjecali trgovački ugled da bi ga jednim potezom srozali. To bi naši kupci znali kazniti. S druge strane, to bi se pročulo i mediji bi nas razapeli. Čisto sumnjam da bi se netko usudio igrati takvim potezom”, kaže Katavić.

Smatra da će sada više nego ikada krilatica “Kupujmo Hrvatsko” doći do izražaja. “Jasno je da ako štitimo domaću, u ovom trenutku prehrambenu industriju, da štitimo sami sebe. Drago mi je bilo da je gospodin Pucar, čelni čovjek jedne od najvećih prehrambenih kompanija, dao izjavu da su oni spremni šest mjeseci bez problema održati snabdijevanje. Mislim da i mi trgovci im svojim načinom rada moramo osigurati da ta roba i nađe svoje kupce”, kazao je Katavić.