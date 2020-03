Odlukom Vlade u Hrvatskoj odgođena nastava u svim osnovnim i srednjim školama te fakultetima 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske zbog koronavirusa u Hrvatskoj od ponedjeljka 16.ožujka neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama te na fakultetima, a obustava će trajati iduća dva tjedna, objavio je danas nakon sastanka s Nacionalnim stožerom civilne zaštite i resornim ministrima predsjednik Vlade Andrej Plenković. Isti režim vrijedit će i za vrtiće s tim da odluku o radu vrtića formalno donose jedinice lokalne samouprave.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je osnovnim i srednjim školama uputu vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu koja s održavanjem kreće u ponedjeljak, 16. ožujka. Sukladno uputi, sve osnovne i srednje škole trebaju do ponedjeljka do 12 sati uspostaviti komunikacijske kanale i podijeliti opremu učenicima, ukoliko to nisu do sada učinili.

Koprivničko-križevačka županija kao osnivač obavijestila je osnovne i srednje škole da s obzirom na Odluku Vlade od ponedjeljka, 16. ožujka neće biti organiziran prijevoz učenika. Sukladno Odluci nastavnici će od ponedjeljka nastaviti obavljati redovite poslove na radnom mjestu u školama, dolaziti u škole te će djeca koja nemaju mogućnost ostati kod kuće također moći dolaziti u škole, kao i vrtiće u organizaciji vlastitog prijevoza.

Ovim putem Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačka županije daje preporuku jedinicama lokalne samouprave da se obustavi rad u predškolskim ustanovama te moli da se osigura dežurstvo za onu djecu čiji roditelji nisu u mogućnosti osigurati drugi smještaj.

Ravnatelji svih osnovnih i srednjih škola će dodatne obavijesti i informacije dobiti tijekom sutrašnjeg sastanka s ministricom Blaženkom Divjak u virtualnoj učionici u 13 sati.