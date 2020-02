Zatvorena Godina križevačkog Katedralnog zbora

Zahvalnim molebenom Presvetoj Bogorodici (pjevanim litanijama Majci Božjoj) koji su služili msgr. Milan Stipić, Apostolski administrator Križevačke eparhije i katedralni župnik, o. Mihajlo Simunović zatvorena je Godina križevačkog Katedralnog zbora u povodu 10. obljetnice njegova postojanja, u grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice u Križevcima.

Nakon marijanskog bogoslužja, svečanost se nastavila u dvorani Pokreta fokolara u dvorištu katedrale i biskupske rezidencije. Na početku su prisutni minutom šutnje odali počast počasnom članu Katedralnog pjevačkog zbora i počasnom građaninu Križevaca maestru Vladimiru Kranjčeviću.

Protojerej stavrofor, otac Mihajlo Simunović kazao je kako zbor pjeva svečane liturgije u katedrali za značajnije blagdane i svetkovine, odlazi na pozive drugima i hodočašti u Hrvatskoj i inozemstvu. Zahvalio je svim pjevačima, onima koji ih podupiru, posebno pjevačima članovima Hrvatskog pjevačkog društva “Kalnik” s kojima surađuju.

Msgr. Milan Stipić kazao je kako zbor obogaćuje katedralu, liturgiju, eparhiju, ali i duhovni i kulturni život ovog kraja. “Radujem se suradnji s vama, a posebnu zahvalnost bih iskazao dirigentu, maestru Ozrenu Bogdanoviću koji je puno truda uložio sa svim pjevačima i župniku, ocu Mihajlu koji uvijek otvara vrata emocionalno, duhovno, svojim pristupom, otvorenošću, jednostavnošću i načinom kako pristupa ljudima” – dodao je msgr. Milan Stipić.

Dirigent Katedralnog pjevačkog zbora Ozren Bogdanović podsjetio je na rad zbora kroz 10 godina: “Od Ukrajine, Slovačke, Slovenije, Mađarske, Italije, Bosne i Hercegovine, Makedonije do Hrvatske: od Slavonije, preko Međimurja, Zagreba, Istre, Dalmacije, pa sve prema Dubrovniku. Sve smo to obišli zahvaljujući našoj dobroj volji, onima koji su prepoznavali naš rad i zahvaljujući dobrim ljudima koji su svojim doprinosom željeli pomoći zboru da svoja putovanja ostvari, a ujedno se s nama i družiti. Da nije bilo svih vas, ne bi bilo ni nas. Uvijek imamo kome pjevati, dragome Bogu na svetoj liturgiji i pred vama. Ja volim reći: Katedralnom zboru misija je pjevati Bogu na slavu, a ljudima na radost i veselje. Nadam se da smo to u ovih 10 godina ostvarili” – rekao je Ozren Bogdanović i zahvalio svima na suradnji i pomoći.

Nakon prigodnih govora upriličena je projekcija fotografija kao podsjetnik na desetogodišnji rad te kratak nastup zbora.