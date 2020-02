Crkva sv. Ane danas ugošćuje koncert Hrvatskog baroknog ansambla povodom Valentinova

Povodom Valentinova Ogranak Matice hrvatske u Križevcima poziva na koncert Hrvatskoga baroknog ansambla u subotu 15. veljače 2020. u crkvi sv. Ane u Križevcima. Ansambl će izvesti jedan od najljepših talijanskih oratorija Georga Friedricha Händela Il Trionfo del Tempo e del Disinganno.

Ansambolom će ravnati Laurence Cummings iz Ujedinjenoga Kraljevstva, koji nosi laskavu titulu “The most Haendelian of all conductors”, eksperta za djela G. F. Händela. Uz vrsne svirače, koje predvodi prva hrvatska umjetnica na baroknoj violini Laura Vadjon, nastupit će mlade hrvatske pjevačke zvijezde – Anabela Barić, sopran, Natalija Kralj, mezzosopran, Franko Klisović, kontratenor – te britanski tenor Hugo Hymas.

Početak je u 19 sati.

Solisti:

Belezza (Ljepota): Anabela Barić, sopran

Piacere (Užitak): Natalija Kralj, mezzosopran

Disinganno (Trezvenost): Franko Klisović, kontratenor

Tempo (Vrijeme): Hugo Hymas, tenor

Violine: Laura Vadjon, koncertni majstor

Tanja Tortić, Saša Borčić Reba, Katarina Kutnar, Urban Jerman, Ivana Žvan Škrtić, Blaž Žagač, Ivo Martinović

Viole: Hiwote Tadesse, Asja Frank Perčić

Violončela: Carla Rovirosa, Iva Ilakovac

Kontrabas: Fran Petrač

Oboe i blok flaute: Stjepan Nodilo, Stanislav Zhukovsky

Čembalo i orgulje: Pavao Mašić

Teorba: Izidor Erazem Grafenauer