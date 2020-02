Županijski predstavnici sudjelovali na konferenciji u Europskom parlamentu

Župan Darko Koren i gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić sa suradnicima su sudjelovali na konferenciji „Creating policy instruments for the support of public procurement of innovation“ („Stvaranje instrumenata podrške javnoj nabavi inovacija“) koja se danas održala u Europskom parlamentu u Bruxellesu u sklopu službenog programa 11. European Innovation Summit-a.

Domaćin konferencije koja je okupila europske, nacionalne i regionalne predstavnike nadležne za definiranje i provođenje „policy instrumenata“ za podršku javnoj nabavi inovacija, bila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak u suradnji s partnerskim organizacijama Gradom Koprivnica, Regionalnom energetskom agencijom Sjever, talijanskom regionalnom agencijom Sviluppumbria i europskom agencijom Be.Funded, a podršku je pružila i Koprivničko-križevačka županija.

Konferencija je započela uvodnim obraćanjem Sunčane Glavak koja je naglasila važnost jačanja korištenja instrumenta javne nabave za promicanje inovacija, nakon čega su stručnjaci iz Komisije sudionicima predstavili instrumente za javnu nabavu inovacija te mogućnosti financiranja projekata u razdoblju 2021.-2027, a predstavljeni su i primjeri uspješnih nacionalnih i regionalnih programa te instrumenata za financiranje javne nabave inovacija među kojima i projekt rekonstrukcije koprivničkog Dječjeg vrtića Tratinčica, objekta Loptica.

U sklopu panela, kojim je moderirao direktor REA-e Sjever Ivan Šimić, na kojem su sudjelovali predstavnici Europske komisije, agencija koje djeluju u području javne nabave te predstavnici partnera projekta Prominent MED predstavljen je i istoimeni projekt u kojem osim Hrvatske sudjeluju i Portugal, Francuska, Italija te Španjolska. Panelisti su zaključili kako je javna nabava inovacija snažan instrument javne uprave za jačanje inovacijskih kapaciteta pri čemu se Hrvatska treba osloniti na iskustva zapadnih europskih zemalja koje na temelju svojih inovativnih politika jačaju gospodarstvo, ali i javnu upravu.

Konferencija se održala u sklopu provedbe projekta Prominent MED iz programa Interreg MED, sufinanciranog kroz Europski fond za regionalni razvoj s ciljem povećavanja svijesti o važnosti korištenja javne nabave inovacija u javnom sektoru te njenom pozitivnom utjecaju na javnu upravu, investicije i gospodarstvo u cjelini.