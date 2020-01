Križevci postaju gradilište: Rajn najavio obnovu kina, gradnju sportske dvorane, uređenje novog parka

Na jučerašnjem prijemu za medije, gradonačelnik Križevaca Mario Rajn najavio je najznačajnija ulaganja i projekte koji će se dogoditi u našem gradu u 2020. godini. Projekata i investicija neće nedostajati, a na red će doći i jedno od gorućih pitanja – gradsko kino.

“U 2020. nas očekuje niz investicija koje će doći u interes javnosti, a samim time i medija. Imamo nekoliko procesa koje mi zovemo transformativnim procesima, kako su i okarakterizirani od strane naših financijera iz Europske unije. Kada pričamo o projektima, možda ne pričamo dovoljno na gradskom vijeću. Naša je tendencija da maksimalno uključimo građane u što više participativnih procesa odlučivanja”, rekao je Rajn u uvodnom dijelu, a potom i detaljnije objasnio na što misli:

“To se prvenstveno odnosi da u ovoj godini izrađujemo gradsku strategiju za cijelo desetljeće koje je pred nama. I tu već kroz metodologiju definiranja radnih skupina uključili određen broj ljudi, ali će biti prilike da se kroz različite platforme uključi širi broj građana. Isto tako, krećemo s pilot projektom parka kod željezničke stanice. Značajan doprinos će imati građani kroz svoje uključivanje, kako oni vide taj budući park na ulazu u grad. Cilj je da taj park bude sukus želja svih građana ili barem onih zainteresiranih građana, a ne da bude proizvod odlučivanja onoga što se u datom trenutku sviđa aktualnoj gradskoj administraciji. Ovi procesi su nam jako bitni jer želimo grad učiniti što ugodnijim za život.“

Osvrnuo se i na probleme koji su postojali i od kojih ne bježi.

“Kritike od strane građana i medija zaista uvažavamo. Primjerice, svjesni smo problematike liste čekanja za gradske vrtiće pa ove godine proširujemo kapacitet gradskog vrtića. To je jedan od većih investicijskih zahvata. Također, apeliramo na privatne investitore da se vrtički kapaciteti i s njihove strane proširuju. Jako nam je bitno da mlade obitelji imaju kontinuitet rada, ali isto tako da se nakon radnog vremena mogu posvetiti djeci. “

Korak naprijed prema ovome napravit će se izgradnjom dvorane u OŠ Ljudevita Modeca.

“U tom su smislu i naša nastojanja da pređemo na jednosmjensku nastavu. Tu je kapitalni projekt koji se ove godine ističe kao naša investicija, a to je izgradnja školske sportske dvorane kod OŠ Ljudevita Modeca. Osim samih sportskih potreba koje će time biti zadovoljene i potreba održavanja tjelesne i zdravstvene kulture, riješit ćemo i problem jednosmjenske nastave za OŠ Ljudevita Modeca. Vjerujem da za školsku godinu 2021/22 možemo planirati početak jednosmjenske nastave u toj školi.”

Obraćanje nije moglo proći bez osvrtanja na jedno od najvećih predizbornih obećanja.

“Imamo sve više podsjećanja na predizborno obećanje koje je zaista dano i koje ćemo ispuniti, a tiče se gradskog kina. To je obveza koja stoji u ovoj godini, a u konačnici stoji i u gradskom proračunu i to je realno očekivati u drugoj polovici ove godine da se krene u realizaciju.”

Za kraj je gradonačelnik odgovorio i kada se može očekivati potpisivanje aglomeracije?

“Najave su u prvom kvartalu ove godine, dakle do kraja ožujka. Iako ja stalno ističem da smo već proveli tri natječaja jer nam je odluka Vlade RH to dopustila, a ide van i četvrta grupa u nabavu. Prošlo je savjetovanje, ispravljene su sve pogreške kojih je bilo tako da pročišćeni tekst o izgradnji mreža bi trebao ići van tijekom veljače. Projekti aglomeracije su kapitalni projekti cijelog vodno-gospodarskog sustava, a mi smo s naše strane osigurali sve građevinske dozvole. Također, sve građevinske cjeline su definirane, mi znamo koji je obujam aglomeracije i vjerujemo da imamo poprilično realne cijene građevinske u našoj studiji isplativosti budući da su one revidirane krajem 2018. godine. Naravno, javna nabava će pokazati koji su stvarni odnosi, koliko će tko ponuditi, ali vjerujemo da s onim parametrima koji su ušli u taj definirani draft sporazuma, da se radi o realnim cijenama za 2020. godinu”, zaključio je Rajn.