Do 16:30 sati glasovalo preko 1,5 milijuna birača, u Križevcima 43,7 posto

Na izbore za hrvatskog predsjednika do nedjelje poslijepodne izašlo je više od 1,5 milijuna birača, odnosno 43,52 posto, objavilo je u nedjelju Državno izborno povjerenstvo (DIP). Ta je izlaznost bolja od one u 1. izbornom krugu, no lošija od one na predsjedničkim izborima prije pet godina. U odnosu na prvi izborni krug glasovalo je 190 tisuća birača više, ali i 170 tisuća manje u odnosu na 2. krug prije pet godina.

Prema podacima DIP-a, na birališta u Gradu Križevcima do 16:30 sati izašlo je 7.539 birača, odnosno njih 43,70 posto, što je čak 5,45 posto više u odnosu na 1. krug. Od 51 biračkih mjesta najveću izlaznost bilježi biračko mjesto br. 13 (Vatrogasni dom Križevci) sa 68,36 posto te biračko mjesto br. 10 (Gradska knjižnica Franjo Marković) s 55,73 posto.

U Koprivničko-križevačkoj županiji od ukupno 93.156 birača glasovalo je njih 40.545, odnosno 43,67 posto. To je za 3,5 posto više nego u 1. krugu istih izbora održanom prije dva tjedna. Izlaznost u Koprivnici je 46,56 posto, a u Đurđevcu 43,03 posto. Najveću izlaznost do 16:30 sati u Koprivničko-križevačkoj županiji zabilježila je Općina Kalnik s čak 56,74 posto birača.

U inozemstvu, gdje se hrvatski predsjednik bira u 47 država, do nedjelje poslijepodne glasovalo je 40.100 birača, a među njima najviše je glasovalo u Bosni i Hercegovini, njih 28.300, što je za devet tisuća više nego prije dva tjedna, pokazuju podaci DIP-a, a prenosi HINA.

U Zagrebu glasovalo 46 posto birača, a u Splitu 44 posto, Osijeku 43, a u Rijeci 42 posto. Više od polovice birača glasovalo je u Krapini (51,8 posto) i Karlovcu (50,5 posto), blizu polovice u Varaždinu (49,3 posto). Najmanje ih je glasovalo u Vukovaru (36,8 posto), Slavonskom Brodu (38,1) i Dubrovniku (39,9 posto).