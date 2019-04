Svečano proslavljena 26. obljetnica Koprivničko-križevačke županije

“Nadalje ćemo dati sve od sebe kako bi upravo djeci, koja su naše najveće blago, osigurali budućnost kakvu zaslužuju. Mladima želimo pokazati da imaju perspektivu ovdje gdje su rođeni te da svojim znanjem, trudom i marljivošću mogu uspjeti“

Svečanom sjednicom Županijske skupštine u četvrtak, 11. travnja u dvorani Doma mladih u Koprivnici obilježena je 26. obljetnica Koprivničko-križevačke županije.

Na samom ulazu u dvoranu goste i uzvanike dočekale su članice i članovi povijesne postrojbe Križevačke djevojačke straže te Udruge Potkalnički plemenitaši iz Gornje Rijeke, dok su se u predvorju na izložbenom prostoru svojim kreativnim ručnim radovima i domaćim delicijama predstavile sudionice Festivala žena iz ruralnih područja Koprivničko-križevačke županije.

Na samom početku sjednice okupljenima se obratio predsjednik Županijske skupštine Željko Pintar, poželjevši im dobrodošlicu, te je naglasio kako u proteklom razdoblju održano ukupno šest radnih sjednica na kojima je obrađena 121 točka dnevnog reda.

„Većina odluka donesena je jednoglasno, a iako je povremeno bilo i neslaganja, mogu sa zadovoljstvo reći kako je naša suradnja bila konstruktivna i u duhu višestranačkog demokratskog društva te koristim priliku da članovima Županijske skupštine zahvalim na svemu što čine za dobrobit građana. Cilj našeg djelovanja je rješavanje problema građana, jačanje gospodarstva i razvoj snažne i stabilne Županije, a time i Republike Hrvatske.“, naglasio je predsjednik Pintar.

Župan Darko Koren kazao je kako su ostvareni brojni projekti kojima su se stvarali bolji uvjeti života za sve građane, kako bi mladi imali razloga za ostati, a stariji biti ponosni, jer je tu njihov dom. U radu Županijske skupštine istaknuo je političku stabilnost kao preduvjet normalnog funkcioniranja te je zahvalio članicama i članovima Županijske skupštine, kao i predsjedniku Pintaru, na konstruktivnom djelovanju. Proteklih godinu dana bili smo usmjereni na aktivnosti i ulaganja u područja obrazovanja i zdravstva, što su naše temeljne zadaće, a pritom se nije izostavilo niti gospodarstvo te razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva, kao ni povlačenje sredstava iz fondova Europske unije.

„ Upravo smo s ciljem ravnomjernog razvoja svih dijelova naše županije usmjereni na suradnju i kvalitetan dijalog s jedinicama lokalne samouprave, kako bismo zajednički osigurali kvalitetan život u urbanim i ruralnim krajevima, što vidimo kao ulaganje u budućnost i bolje demografske pokazatelje. Prošle smo godine nastavili višegodišnji investicijski ciklus u školstvo te smo potpuno energetski obnovili osnovne škole u Virju i Drnju, kako bi naši školarci i njihovi nastavnici imali još bolje uvjete za učenje i rad, a ulagali smo i u obnovu materijalnih uvjeta u ostalim osnovnim i područnim školama. Uz to što financiramo centar izvrsnosti i nagrađujemo najbolje učenike, veseli nas višemilijunski projekt Regionalnog centra kompetencija iz elektrotehnike koji će unaprijediti koprivničku Obrtničku školu i Strukovnu školu Đurđevac. Iako zadovoljni ovom odlukom smatrali smo, a smatramo i dalje da sektor poljoprivrede jednako zaslužuje takav status obzirom na obrazovne, znanstvene i proizvodne resurse koje imamo na raspolaganju. I nadalje ćemo dati sve od sebe kako bi upravo djeci, koja su naše najveće blago, osigurali budućnost kakvu zaslužuju. Mladima želimo pokazati da imaju perspektivu ovdje gdje su rođeni te da svojim znanjem, trudom i marljivošću mogu uspjeti“, poručio je župan u svom govoru.

Župan se osvrnuo i na investicije u zdravstvu, gdje se kroz projekt POZDRAV ulaže u poboljšanje primarne zdravstvene zaštite, a posebno je istaknuo nabavu uređaja za magnetsku rezonancu, vrijednog 10 milijuna kuna, u koprivničkoj bolnici, za što je zahvalio na doprinosu ravnatelju Mati Devčiću i saborskim zastupnicima. Također je spomenuo kako kreću radovi na projektu dnevne bolnice vrijedni 47 milijuna kuna, a svim tim aktivnostima nastoji se još više unaprijediti županijski zdravstveni sustav i učiniti ga kvalitetnijim i dostupnijim za sve građane.

Zahvaljujući PORA-i Regionalnoj razvojnoj agenciji Županije ostavio se značajan napredak u povlačenju sredstava iz europskih fondova, što se vidi kroz 30 projekta vrijednosti 302 milijuna kuna, koji su trenutno u provedbi. Župan je pohvalio i jedinice lokalne samouprave koje su, uz pomoć PORA-e, napravile velik iskorak u povlačenju EU sredstava te prepoznale važnost vanjskih izvora financiranja u razvoju svojih sredina.

„Važan preduvjet za daljnji razvoj gospodarstva u ovom kraju je izgradnja prometne infrastrukture. O značaju nastavka gradnje brze cesta od Križevaca do Koprivnice govorimo unazad nekoliko godina kao i izgradnji Podravske magistrale te završetak drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Križevci. Sve su to projekti čija bi realizacija olakšala, dala novi vjetar u leđa našim poduzetnicima i obrtnicima, ali značila i dolazak novog kapitala i ljudi. Za sve te projekte dobili smo podršku samog premijera Plenkovića, ali i ministra Butkovića koji je u svom posjetu Županiji ujedno najavio prvu fazu izgradnje dionice brze ceste prema Kloštru Vojakovačkom. Imamo razloga vjerovati da će tome biti tako, jer su dosada pokazali da uvažavaju naše probleme i potrebe.“, kazao je župan te dodao: „Unazad godinu dana intenzivno razgovaramo, a u posljednje vrijeme i s ministrom Horvatom, o problematici eksploatacije energetskih i neenergetskih mineralnih sirovina. Sve je to nastavak višegodišnjih inicijativa Županije koje se odnose na raspodjelu naknade za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Vjerujemo da bi novi model mogao zaživjeti do kraja godine.“

Župan je istaknuo i kako se nastavlja s odgovornom politikom gospodarenja otpadom, sanacijom i zatvaranjem svih postojećih odlagališta i razvoja projekta RCGO Piškornica koji je od državnog interesa i ima bezrezervnu podršku države i ministra Čorića. Suradnju s državnom vlašću ocijenio je konstruktivnom, a osvrnuvši se na temu daljnjeg razvoja županija je dodao: „Županije su u četvrt stoljeća dokazale da mogu i znaju upravljati svojim razvojem. Pred nama je novi izazov odnosno funkcionalno spajanje županija i ureda državne uprave kojem prethodi uspostavljanje novog zakonodavnog okvira. Vjerujem da je to put stvarne funkcionalne i financijske decentralizacije, koja je potrebna Hrvatskoj, u čemu upravo županije imaju ključnu ulogu za brži i još efikasniji sustav.“

Gospodarstvo je temelj djelovanja Županijske uprave, a kroz razne mjere i subvencije potiče se razvoj poljoprivrede, obrtništva i poduzetništva, što potvrđuje gotovo 9 milijuna kuna za javne pozive namijenjene korisnicima iz javnog i privatnog sektora, udrugama i turističkim zajednicama. Za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave prošle se godine izdvojilo 6,5 milijuna kuna za različite projekte, a potrebno je spomenuti i iznimno značajne projekte aglomeracija gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevaca koji su zajedno vrijedni oko milijardu kuna. Obzirom na to da je poljoprivredna proizvodnja glavni generator razvoja županijskog gospodarstva, u suradnji s Podravkom i ostalom prehrambenom industrijom nastavilo se s inicijativom povezivanja s lokalnim proizvođačima, uključilo se i braniteljske zadruge, a sve kako bi Podravka imala domaće i kvalitetne sirovine, a poljoprivrednici sigurnost u otkupu i zasluženo mjesto na tržištu.

„Svima koji žele raditi i stvarati, i nadalje ćemo pružati partnersku ruku podrške jer samo zajedničkim naporima možemo doprinijeti pozitivnim gospodarskim pokazateljima. Uz Vaše povjerenje moramo tražiti snagu i mudrost u zajedništvu, jer snaga uspješnog i kvalitetnog vođenja leži u zajedništvu. Dragi prijatelji, pozivam vas da i nadalje zajednički živimo i razvijamo Koprivničko-križevačku županiju i čestitam Vam 26. rođendan naše Županije!“, zaključio je župan te ujedno svima okupljenima čestitao blagdan Uskrsa.

Od gostiju, obratio se počasni građanin Županije general-pukovnik Mladen Markač koji je sve prisutne pozdravio je u ime predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović te podsjetio na važnost koju Koprivničko-križevačka županija ima u povezivanju zapadne i sjeverne Hrvatske, naglasivši kako se demografski problem ne može se riješiti bez fiskalne i funkcionalne decentralizacije koja će omogućiti ravnomjeran razvoj svih hrvatskih krajeva.

„Bogati resursi Koprivničko-križevačke županije koja ima vrhunske gospodarske subjekte poput Podravke jamče da će se u ovom kraju ostvariti još više razvojnih projekata. Zajednička nam je želja da ih bude što više kako bi ljudi zadovoljno živjeli u svom zavičaju. Koprivničko-križevačka županija ima sve pretpostavke za to, a prosperitet države o kojem se stalno govori, treba temeljiti ne na razvoju nekoliko gradova ili županija nego na razvoju većeg broja jedinica lokalne i regionalne samouprave. Trebao nam čvrsta gospodarska uporišta, a među njima su zasigurno Koprivnica, Križevci i Đurđevac“, istaknuo je general Markač, zahvalivši svim braniteljima i njihovim obiteljima na obolu koju su dali u Domovinskom ratu.

U ime prisutnih gradonačelnika i načelnika te predstavnika općina i gradova obratio se načelnik Općine Gola Stjepan Milinković čestitavši na svim postignućima koja su ostvarena u Županiji te na stvaranju ozračja prijateljstva i zajedništva.

Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs naglasio je dobru suradnju koju imaju gospodarstvenici Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije što se odražava u brojnim konkretnim projektima. Ujedno je čestitao na iskoraku u investicijama vezanima uz zdravstvo, školstvo i prometnu povezanosti, istaknuvši odličnu suradnju koja Županija ima sa središnjom vlasti što je rezultiralo većim standardom građana.

Saborski zastupnik Damir Felak prisutnima se obratio kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, istaknuvši kako je potrebno još više pojačati suradnju regionalne i središnje vlasti kako bi projekti koje svi priželjkuju bili što prije ostvareni. Također je dodao kako je glavni cilj razvijeno gospodarstvo na području cijele Županije te stvaranje uvjeta daljnjeg prosperiteta za sve stanovnike.

Na sjednici su dodijeljena i javna priznanja zaslužnim građanima i pravnim osobama s područja Koprivničko-križevačke županije te je tako nagradu za životno djelo dobila Marija Prodan prof. def., nagradu za promicanje ljudskih prava „Mara Matočec“ Radmila Funtek, a nagrade za doprinos ugledu i promociji Županije dobili su doc. prim. dr.sc. Elizabeta Horvatić dr. med. spec. patologije te Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Koprivnica. Nagrade za iznimno postignuće u protekloj godini primili su Tara Knežević i Saša Višak, a zahvalnice Županije uručene su DVD-u Legrad, DVD-u Ferdinandovac, Šahovskom klubu Picok Đurđevac, Kulturno-umjetničkom društvu „Prigorje“ Križevci te Žuži Zabjan. Plakete župana dobili su Dragutin Palčić prof., Franjo Mihočka te Nada Šešić dr. dent. med.

U ime nagrađenih obratila se umirovljena profesorica defektologije Marija Prodan, dugogodišnja ravnateljica Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci, koja je kazala: „Još treba dosta toga napraviti. Kao prvo, treba voditi brigu o najmlađima, o djeci od rođenja do treće godine života, kroz programe i projekte rane intervencije. Isto tako, treba raditi na programima za zbrinjavanje odraslih osoba s teškoćama u razvoju kroz razvoj socijalnog poduzetništva i organizaciju stambenih zajednica. Moj rad s umirovljenjem neće prestati, a i dalje ću surađivati na projektima jer ovo je moj poziv za cijeli život.“

Za glazbeni program bila je zaslužna Ženska klapa Viva, koja je izvela hrvatsku himnu te pjesme „Podravina ravna“ i „Dajem ti srce“.

Svečanoj sjednici prisustvovali su i zamjenik župana Darko Sobota, ujedno i izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, zamjenik župana Ratimir Ljubić, potpredsjednici Županijske skupštine Verica Rupčić i Marijan Ružman, saborski zastupnici Branko Hrg, Željko Lacković, Silvano Hrelja i Mladen Mađer, predstojnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji Tihomir Kvakarić, počasni konzul Republike Hrvatske u Mađarskoj Atila Kos sa suradnicima, članica Uprave Podravke Ljiljana Šapina, predstavnici Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske županije i Krapinsko-zagorske županije, brojni gradonačelnici i načelnici općina te njihovi zamjenici, članovi Županijske skupštine, predstavnici ustanova, udruga, sudova, crkve, vojske i policije te ostali gosti.