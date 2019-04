Križevci Dance Cup okupio velik broj natjecatelja i posjetitelja

Po drugi puta zaredom Plesni centar Ritam Križevci organizirao je međunarodno natjecanje u različitim vrstama plesa, plesni festival pod nazivom „Križevci Dance Cup“.

Plesni festival bio je podjeljen po starosnim kategorijama pa su tako nastupili oni najmanji od 3 do 5 godina, mini od 6 do 9 godina, djeca od 10 do 12 godina, juniori od 13 do 15 godina, seniori od 16 do 30 godina te seniori 1 od 31 godinu pa nadalje, a sve zajedno natjecalo se 538 natjecatelja iz Hrvatske i Slovenije.

U vrhunskoj plesnoj izvedbi i ugodnoj glazbi uživali su brojni posjetitelji među kojima je bio i gradonačelnik Mario Rajn. Natjecanje je održano pod pokroviteljstvom Grada Križevaca i Turističke zajednice Grada Križevaca, a u sklopu proslave Dana grada Križevaca.