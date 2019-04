Danas u Gradskoj knjižnici stand-up za djecu ‘Kako misli jure jednog malog Jure’

Gradska knjižnica “Franjo Marković” Križevci poziva na stand-up komediju za djecu “Kako misli jure jednog malog Jure”, koja će se održati večeras u 18 sati u multimedijskoj dvorani knjižnice. Ulaznice po cijeni od 20 kn možete kupiti na informativno-posudbenom pultu knjižnice. Igra Nikolina Manojlović Vračar, predstava traje 30 minuta, a namijenjena je djeci od 3 do 10 godina.

Ovaj veseli spoj književnog susreta i predstave nastao je s idejom upoznavanja djece s poezijom na njima blizak i prihvatljiv način. Naziva se prema istoimenoj zbirci poezije za djecu Nikoline Manojlović Vračar, u kojoj je okupljeno pedesetak pjesama te nešto veći broj ilustracija. Zbirka je izašla iz tiska u listopadu 2012, u nakladi “Mala zvona”.

Ovaj je projekt prepoznalo Ministarstvo kulture dodijelivši autorici potporu za književno stvaralaštvo. Zbirka se po izlasku iz tiska našla na Listi dobrih knjiga za djecu 2012, Hrvatskog knjižničarskog saveza.

Kako je zbirka pisana u prvom licu, tj. “iz usta” petogodišnjeg Jure, autorica bez imalo zadrške podjetinjuje poistovjećujući se s Jurom. Kotura se na prastarom triciklu, pjeva, svira, pronalazi prijatelje u publici, igra se s njima… Predstavu odlikuje puno topline i životnosti uz pokoji rekvizit i minimalo scenografije. Prilagođena je izvedbi u manjim prostorima, učionicama, malim dvoranama.

Recenzije

“…autorica s izvanrednom svježinom dočarava male prizore iz života jedne obitelji. Tekst zrači stvarnim emocijama, vedar je bez imalo usiljenosti, govori o djeci bliskim osjećajima, stilski je čist i ujednačen, a kvaliteta koju osobito treba istaknuti je njegova suvremenost. Dječja “subkultura”, naim., mijenja se vrlo brzo te često nastaju problemi u recepciji starije dječje poezije; Nikolina Manojlović Vračar, međutim, dobro poznaje svoju stvarnu, sadašnju publiku i obraća joj se jezikom koji ona razumije, jednostavno i sadržajno, duhovito i osjećajno u isti mah.”

–Sanja Lovrenčić

“…iako se svaka pjesma može čitati zasebno, riječ je o rukopisu koji od početka do kraja tvori cjelinu. To naglašavam stoga što pjesničke zbirke najčešće nastaju tako da se sakupe pjesme objavljivane po časopisima, a rijedak je slučaj da zbirka od početka do kraja progovara s pozicije jednog pjesničkog subjekta i njegovog doživljaja svijeta. Pjesnikinja nije samo tematski vezana uz suvremeni svijet djeteta, već i pjesničkim instrumentarijem: bogatstvom i raznolikošću stihova i rima, strofa, te izražajnošću dječjeg vokabulara i misaonog svijeta.”

–Dr.sc.Diana Zalar