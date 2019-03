Potukli „do nogu” poznate gradske političare, a sada žele dovesti u red Gornji grad

Jedno od većih iznenađenja na lanjskim izborima za vijeća gradskih četvrti bio je križevački Gornji grad, gdje je skupina građana, do tada bez gotovo ikakvog političkog iskustva, „do nogu“ potukla poznate gradske političare. Dugogodišnja gradska vijećnica HSS-a i sada HDS-a Nada Stručić dobila je 79 glasova, za listu ravnatelja županijske bolnice HDZ-ovog Matu Devčića glasalo je tek 78 građana, dok je lista nezavisnog Borisa Bošnjaka osvojila izbore s 222 glasa.

– Situacija u državi je takva da narod nažalost nema previše opcija biranja, konkurencija na izborima nije razmišljala o građanima i nije sastavljala liste na način da zadovolji mišljenje građana i birača nego da se zadovolji forma i mišljenje stranke. Iskreno, mi smo se jako brzo okupili jer smo svi generacijski blizu i svi se poznamo cijeli život, a naravno da nam je cilj, s obzirom na to da gotovo svi imamo malu djecu, da im omogućimo da imaju osnovu za normalan rast i razvoj. Lijepo bi bilo da se uključe i ostali stanovnici gradskih četvrti, a uskoro će biti i prilike jer s proljepšanjem vremena kreću i radovi, ili barem oni radovi na koje mi imamo utjecaja – objasnio je Bošnjak i pobrojao najveće probleme u svojoj četvrti.

Problemi nisu od jučer

– Naravno da ima problema, kako u svim gradskim četvrtima, tako i u Gornjem gradu. Od nekih prioriteta naveo bih nogostup i autobusno stajalište u Varaždinskoj ulici i Gornjim Vinama, potom vodovod u Gornjim Vinama, nogostup u ulici Lipovčica, postavljanje ležećih policajaca u ulicama Helenski put, Ivana Lepušića i Potočkoj ulici kod Dječjeg vrtića Zraka sunca. Nadalje, nužno je uređenje drveća, kao i uređenje Zagorske ulice koja je možda i najveći problem u četvrti – kaže Bošnjak.

No dodao je da svi ti problemi koji trenutačno muče stanovnike njegove četvrti nisu nastali jučer.

– Problemi se gomilaju dulje vrijeme i nisu rješivi u dvije ili tri godine i licemjerno je to tražiti od nove vlasti. Neke stvari mogle su se riješiti u zadnjih 16 godina kada je na vlasti bila tzv. „sposobna“ vlast – oštar je Bošnjak. Jedan od prioriteta bit će uređenje dječjeg igrališta jer sadašnje od prometnice dijeli tek nekoliko grmova.

– Sadržaja za djecu nikad dosta, kod nas u Gornjem gradu je problem što jedino mjesto koje postoji za okupljanje i igru djece jest park u Markovićevoj ulici. Za to ćemo se zalagati ove godine – najavio je Bošnjak.

Mladi žele probuditi društveni život

Upravo u njegovoj četvrti početkom veljače posječena su brojna stabla, a o tome se odmah oglasila stranka bivšeg gradonačelnika Branka Hrga. U priopćenju koje su novinarima poslali HDS-ovi vijećnici gradske četvrti Gornji grad, prozvali su i vijeće te gradske četvrti da se izjasni o tom, kako su rekli, ekocidu.

– Kada se priča o sjeći stabala treba stvar sagledati realno, a to znači da sve što prouzrokuje direktnu štetu na imovini građana treba riješiti na najbezbolniji i najefikasniji način, a u ovom slučaju je to bila sječa. Odluka povjerenstva je bila da se stabla ruše. Povjerenstvo čine stručni ljudi iz tog područja i šteta je da ljudi iz oporbe to nisu shvatili. Druga strana priče je ona ljudska, a to je da se sigurnost djece ne smije dovoditi u pitanje zbog prikupljanja jeftinih političkih poena. Nemojte zaboraviti da svaki dan djeca idu tim putem u školu i da jedna trula grana može uništiti život tom djetetu i cijeloj obitelji – kaže Bošnjak.

Osim brige o dječjem igralištu, nogostupu, zelenilu i ležećim policajcima mladi žele oživjeti i društveni život Gornjega grada pa su se priključili radu Gornjogradskog kulturnog i dobrotvornog društva Lipa.

– Udruga Lipa je definitivno jedna pozitivna stvar i u našoj četvrti i u cijelom gradu. Problem je što nam mladi odlazi iz države pa tako i iz našeg grada, no to je problem koji moraju riješiti ljudi koji sjede u Saboru. Naravno da se lijepo uključiti u rad udruge, ali i dalje cijelu priču vode iskusniji članovi udruge. Jedini problem mlađih članova je slobodno vrijeme koje zbog brzine života ne dozvoljava da se više posvetimo društvenom radu – dodao je predsjednik vijeća gradske četvrti Gornji grad Boris Bošnjak.(GPP)