Šunjić: Trudim se oživjeti POU, moramo surađivati s drugima jer smo u protivnom osuđeni na propast

Od početka veljače križevačko Pučko otvoreno učilište ima novu ravnateljicu, Križevčanku Željku Šunjić koja se, nakon desetljeća i pol izbivanja, vratila u svoj rodni grad.

Ova profesorica hrvatskog jezika i književnosti poslije završenog studija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu radila je kao novinarka i lektorica na OTV-u, a zadnjih je 12 godina provela u nastavi u I. osnovnoj školi Bjelovar. Stanje u ustanovi kojoj je danas na čelu još „snima“ i radi, kako kaže, „sto na sat“.

– Planovi su da dovedemo u Pučko što više edukacija, ali koje opet sadržajno nisu u koliziji s drugim ustanovama u Križevcima koji provode istu djelatnost. Budući da mi je i privatno kultura vrlo bitna u životu, tako ću nastojati i da Pučko otvoreno učilište građanima ponudi raznovrsne kulturne događaje, od predstava do tribina i radionica – najavila je ravnateljica.

Križevačko POU je, u usporedbi s koprivničkim, do sada bilo prilično nevidljivo. Osim povremenih kazališnih predstava i likovne radionice, već dugo nije prepoznatljivo po obrazovnim programima.

– Teško mi je govoriti o „nevidljivosti“ Pučkog jer sam ja doista 12 godina bila u Bjelovaru i tamo djelovala na području školstva i kulture. Ali, da postoje određeni problemi, toga postajem svjesna. Što se tiče obrazovanja, trenutno imamo u planu dvije edukacije, ali ne volim izlaziti s konkretnim informacijama dok to ne postane službeno. Što se tiče kulture, ovog smo tjedna u suradnji s Gradom bili domaćini predstave Sve o ženama Teatra Gavran, jučer smo otvorili izložbu polaznika naše Likovne škole koju vodi gospodin Zoran Homen, a 12. ožujka za učenike gradskih osnovnih škola dolazi nam teatar Tirena s predstavom #generacija. Trudim se oživjeti ustanovu, uključiti građane. Što se tiče sadašnje vidljivosti, obnovili smo web stranicu, otvorili Facebook stranicu i svakodnevno dobivam pozitivne reakcije građana – rekla je Šunjić.

Počele su i pripreme za lipanjsku manifestaciju Malo i Veliko spravišče u kojem POU manje-više sudjeluje već godinama. Osim toga, nova je ravnateljica najavila i novi pristup – suradnju i pomoć ponudila je i gradskim ustanovama.

– Predstavila sam se već većem broju križevačkih ustanova i ponudila bilo kakvu suradnju, ovisi o zajedničkim potrebama. Pučko otvoreno učilište mora djelovati u vezama s ustanovama, ne može djelovati zasebno, tad je osuđeno na propast, zato možda djelujem i pomalo nametljivo, ali tako to funkcionira. Bila sam na HZZ-u, u Crvenom križu, Instruktažnom centru, Udruzi K.V.A.R.K., Tehnološkom centru, već jako lijepo surađujem s Turističkom zajednicom i školama – objasnila je ravnateljica.

Njena velika ljubav je kazalište. Vodila je glumačke skupine u školi, ali i glumila u Bjelovarskom kazalištu. Za ulogu Dorine iz Molierova Tartuffa prije četiri je godine dobila nagradu za najbolju žensku ulogu na festivalu kazališnih amatera u Županji.

– Što se tiče dramske škole ili kazališta, to baš je moj fah, i voljela bih da se nešto po tom pitanju odigra. Gospodin Boris Čataj djelovao je tu i to je bila jedna dobra kazališna priča, ne znam traje li još. Družinu Kolibrići vodi gospođa Sanja Marković, ali svakako bi Križevci trebali imati jaču kazališnu scenu u smislu teatra za odrasle. Imam dosta poznanstava i s profesionalnim redateljima i glumcima s kojima sam surađivala. Čim riješim ove, za Pučko zasad prioritetnije stvari, imat ću sigurno novosti i po tom pitanju – obećala je Šunjić.

Ipak, Šunjić prije svega veseli što se vratila u Križevce.

– Susjedni su gradovi veći, s većim brojem stanovnika, pa je i to razlog što je možda posjećenost i živost jača, ali ne bojim se ja za Križevce. To je uvijek bila publika kulture i vratilo se dosta onih koji su vrijedili. Samo se moramo malo probuditi, to je sve! Bit će to dobro – zaključila je nova ravnateljica križevačkog POU-a Željka Šunjić.(GPP)