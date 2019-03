Županija nastavlja s povezivanjem strukovnog obrazovanja i gospodarstva – pomoćnik ministrice Prskalo u radnom posjetu najavio modernizaciju sustava i obišao tvrtke Hangar 18 i Radnik

U prostorima Županijske uprave u četvrtak, 7. ožujka održan je još jedan u nizu radnih sastanaka na temu povezivanja strukovnog obrazovanja i gospodarstva kojemu su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić, koji je vodio sastanak, pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Mile Živčić, predstavnici PORA-e Regionalne razvojne agencije KKŽ, županijske Obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica te ravnatelji pet strukovnih srednjih škola na području Županije – Srednje škole Koprivnica, Obrtničke škole Koprivnica, Strukovne škole Đurđevac, Srednje škole „Ivan Seljanec“ Križevci i Srednje gospodarske škole Križevci.

Kao što je pojasnio zamjenik Ljubić, posjet pomoćnika Prskala nastavak je aktivnosti Županije na usklađivanju potreba županijskog gospodarstva s politikom upisa u strukovne škole, na čemu se radi već dvije godine zajedno s partnerima, Hrvatskom obrtničkom i gospodarskom komorom, svih pet strukovnih škola, gradovima Koprivnicom, Križevcima i Đurđevcom te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

„Suradnja gospodarstva sa strukovnim školama mora postojati i smatramo kako mora biti bolja i kvalitetnija. Prvi dio posjeta je radni sastanak u prostorijama Županijske uprave s našim partnerima, a drugi dio odnosi se na posjet dvije tvrtke – jedna je Hangar 19, najbrže rastuća tvrtka u IT sektoru, a druga Radnik u građevinskom sektoru. I jedna i druga tvrtka iskazale su želju za upisom učenika u dualni sustav obrazovanja, a isto tako za nekim inovacijama u sustavu obrazovanja i uvođenjem novih zanimanja. Tvrtka Radnik iskazala je i želju da napravi praktikume za građevinska zanimanja kojima bi se služila Srednja škola „Ivan Seljanec“, tako da smo mi ove godine već tražili dva nova zanimanja. Uz postojeće zidare i tesare, naša škola dobit će verifikacije i za armirače i za keramičare, kao i za građevinske tehničare, a plan je napraviti građevinski centar u Križevcima za potrebe naše županije, možda i šire. Svjedoci smo nedostatka radne snage općenito i nedostatka kvalificirane radne snage te bi htjeli unaprijediti sustav obrazovanja i povećati upisni broj mjesta u zanimanja kojima bi zadovoljili potrebe gospodarstva.“, dodao je zamjenik Ljubić.

Pomoćnik Prskalo zahvalio je na pozivu na radni sastanak te kazao kako su promjenu hrvatskog obrazovnog sustava ozbiljno shvatili, posebno što se tiče strukovnog obrazovanja, te pojasnio: „Imamo dosta posla i krenuli smo s pet velikih projekata kojima ćemo promijeniti paradigmu strukovnog obrazovanja, kako bi se naši učenici mogli zaposliti i biti konkurentni na tržištu rada. Dosad smo promijenili Zakon o strukovnom obrazovanju, donijeli kurikulum o strukovnom obrazovanju, napravili mrežu centara kompetentnosti i druge mjere, a sada ide natječaj vrijedan milijardu i 200 milijuna kuna gdje ćemo opremiti tih 25 centara kompetentnosti, zajedno sa 117 strukovnih škola. Osim što mijenjamo programe, educiramo nastavnike i kupujemo najbolju opremu, učenike i nastavnike zajedno s gospodarstvenicima uključujemo u nastavu i želimo da strukovne škole budu privlačne, poželjne i učenicima korisne.“

Planirana modernizacija sustava strukovnog obrazovanja odvijat će se sljedeće dvije ili tri godine, a pomoćnik Prskalo je kazao kako je upravo zbog toga posjetio Županiju, da vidi kako se svaka županija može unaprijediti – od upisne politike do razvijanja novih obrazovnih sustava poput dualnog obrazovanja.

„Model dualnog obrazovanja je program Vlade kojim bismo učenicima omogućili da uče na svojim budućim radnim mjestima. Još uvijek je u prijelaznoj fazi, no želja nam je da učenicima stvorimo zakonske okvire da postanu radnici, da imaju radni staž, ali i da poslodavac koji preuzme djecu na praksu, da s njima rad i školuje svoju buduću radnu snagu. Samo to garantira stabilnost obrazovnog i gospodarskog sustava, no naravno da postoje i problemi jer neki gospodarski sektori to ne mogu podnijeti ovom brzinom podnijeti pa se prilagođavamo.“, kazao je pomoćnik Prskalo te dodao kako u sadašnjem sustavu učenik koji završi trogodišnju ili četverogodišnju, mora proći još barem šest mjeseci obuke kod poslodavca da bi mogao raditi. Kako bi se to spriječilo, učenike se planira uvesti u posao već prve godine, kako bi mogli učiti o svom budućem zanimanju na radnom mjesto još tri ili četiri godine, a takav model trebao bi se implementirati ne samo u srednje škole, nego i u fakultete.

Nakon radnog sastanka u Županijskoj upravi, zamjenik Ljubić je u pratnji pomoćnika Prskala, ravnatelja Živčića i ostalih suradnika posjetio tvrtke Hangar 18 u Koprivnici te Radnik u Križevcima, gdje su s gospodarstvenicima nastavljeni razgovori o potrebi za radnom snagom i strukovnom obrazovanju.