Križevci razmatraju uvođenje sveobuhvatnih mjera za privlačenje poduzetnika

Gospodarska zona Gornji Čret od izuzetnog je značaja za razvoj Križevaca, a te je činjenice svjesna gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Mariom Rajnom. Kako bi u nju privukli što više investitora, Grad je pokrenuo izmjene generalnog programa raspolaganja zonom. Dio nužnih sastanaka predstavnika Gradske uprave obavljen je u nadležnim ministarstvima što bi trebalo rezultirati jasnim odgovorima na pitanje koje i kakve poticajne mjere Grad može pružiti budućim korisnicima gospodarske zone.

Svjež pristup pružanju pozitivnih mjera

Rajn je kazao da su izmjene Programa raspolaganja zonom potencirale nedavne izmjene zakona koje su s prvim danom ove godine stupile na snagu. Na osnovu njih Grad se odlučio na sveobuhvatni svježi pristup pružanju pozitivnih mjera za poticanje ulaganja na području Križevaca.

– Primarno je novim programom, koji zadržava sve bitne stavke starog, mjere potpora učiniti što transparentnijima, odnosno čitljivijima na način da poduzetnici točno znaju kako i pod kojim uvjetima ih mogu koristiti. Već sada mogu kazati da se krećemo u smjeru administrativnih rasterećenja investitora, a znamo da svaki takav korak, bilo na nacionalnoj ili lokalnoj razini, oni priželjkuju i pozdravljaju – istaknuo je Rajn.

Podsjetio je da je Grad i prošle godine poduzeo neke mikro korake za poboljšanje ulagačke atmosfere. Za primjer je istaknuo mjeru naplate komunalnog doprinosa nakon što investitor prijavi građenje. Riječ je o malom koraku, kaže Rajn, ali odlično prihvaćenom u poduzetničkim redovima.

Prvi čovjek Grada, uz vlastite napore, očekuje i od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja ulaganje dodatnih napora kako bi Gornji Čret postao što vidljiviji među potencijalnim ulagačima. Jer, kako kaže, ta je zona dobila na atraktivnosti gradnjom brze ceste do Križevaca.

– Kad se zna da će do našeg grada uskoro prometovati vlakovi po dva željeznička kolosijeka, onda možemo predvidjeti da će gospodarska zona biti sve interesantnija za pokretanje proizvodne djelatnosti. Stoga razmatramo mogućnost da se uz onu u Križevcima sagradi manja utovarna stanica nedaleko zone Čret, odnosno kod željezničke stanice u Majurcu. No to su ideje i projekti koje tek razmatramo – tvrdi Rajn.

U Zoni zaposleno 50-ak radnika

Kaže da se danas u križevačkoj poslovnoj zoni nalaze dva objekta u kojima se odvijaju gospodarske aktivnosti, a treći se upravo podiže.

– Jedan tamošnji poduzetnik tražio je proširenje postojećih kapaciteta – riječi su Rajna koji domeće da u Grad stiže sve više upita o uvjetima za ulaganje u zonu.

Prema njegovim riječima, u Čretu je danas zaposleno 50-ak radnika, a taj bi se broj razvojem prometne infrastrukture i primjenom novih poticajnih mjera mogao znatno povećati. Danas, kaže Rajn, procijenjena vrijednost četvornog metra u gospodarskoj zoni nadomak Križevaca stoji 60 kuna. Ta cijena može biti niža ako se s investitorom ugovore posebni uvjeti.

– Razmatraju se razni modeli poticanja ulaganja u zonu, odnosno u križevačko gospodarstvo. Pritom su sva naša nastojanja temeljena na projekcijama za srednje i dugo razvojno razdoblje. Računamo da će se naše mjere, bilo da se radi o nižoj cijeni komunalne naknade ili nižoj cijeni zemljišta u Čretu, isplatiti kroz zapošljavanje radnika i kroz njihovu potrošnju u Križevcima. No to je tek jedan pojednostavljeni primjer kako poticajne mjere mogu biti isplative – objašnjava Rajn i kaže da su Križevci danas financijski stabilan grad koji stoga može poduzimati mjere čiji će pozitivni efekti biti naknadno vidljivi.

Takvoj situaciji doprinijela je i nova porezna politika koja je gradovima omogućila veće prihode kroz naplatu poreza na dohodak.

– Naša je namjera dodatne prihode usmjeriti na stvaranje novih vrijednosti, kako kroz privlačenje investicija u poslovnu zonu Čret raznim poticajnim mjerama, pokretanjem europskih projekta koje sufinanciramo, stvaranjem dodatnog društvenog sadržaja i razvojem infrastrukture – naglašava Rajn.

On ističe da gradska vlast čini sve kako bi se ulaganje u Križevce, a samim time i u Čret, investitorima činilo što jeftinije i jednostavnije.

– Nudimo im osobu zaposlenu u Gradskoj upravi koja će umjesto njih kontaktirati sa svim relevantnim institucijama. Na taj način ulagač izbjegava kucanja po raznim vratima kako bi obavio sve predradnje potrebne za pokretanje posla. Neki investitori tu su mogućnost prihvatili i smatraju je izrazito korisnom – rekao nam je Rajn i naglasio da su zaposlenici Gradske uprave stalno na raspolaganju potencijalnim investitorima.

Dobra prometna povezanost

Na naš upit, zašto bi netko pokretao značajnu investiciju u Križevcima, a ne u Prelogu koji ima naširoko poznatu gospodarsku zonu, prvi čovjek Grada kaže da je za to nekoliko razloga.

– Već sam spomenuo sve bolju prometnu povezanost. Drugi i značajan razlog za pokretanje posla u ovom gradu jest taj što se on još uvijek nalazi u bazenu potencijalne radne snage. U radijusu 50 kilometara žive kvalificirani radnici koji mogu raditi u metaloprerađivačkoj, građevinskoj i srodnim gospodarskim granama. Ne zaboravimo na snažnu poljoprivrednu tradiciju koja je dijelom temeljena na Visokom gospodarskom učilištu i Srednjoj gospodarskoj školi – rekao je Rajn.

Naš je sugovornik zaključio razgovor uvjerenjem da će kroz nekoliko godina nemali broj stanovnika rubnih dijelova Zagreba putovati u Križevce na posao.

– Ne bih se čudio da dio njih preseli u grad podno Kalnika – zaključio je Rajn.(GPP)