Afera “kukuruz” – još nije gotovo, Grad najavio žalbu

Grad Križevci ide u novi spor, potvrdio nam je to gradonačelnikov ured pisanim putem, i žalit će se na prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Bjelovaru prema kojoj Igoru Novoselu treba platiti oko 34 tisuće eura zajedno s pripadajućom zateznom kamatom, troškove njegovog odvjetnika kao i sudske pristojbe i troškove vještačenja u sporu za naknadu štete zbog nestanka kukuruza s parcele u Gornjem Čretu. S kamatama i troškovima, iznos koji bi se trebao namiriti iz gradskog proračuna zasad je oko 50 tisuća eura. Zasad, jer cifra nije konačna.

„Kamate se obračunavaju do isplate, a s obzirom na to da do isplate neće doći u ovom trenutku, nije moguće obračunati kamate“, odgovaraju iz Grada na naše pitanje koliko će to točno koštati građane Križevaca. U slučaju da viši sud potvrdi prvostupanjsku odluku, troškovi će biti još i veći.

Javnim novcem iz gradskog proračuna plaćaju se i odvjetničke usluge, a Grad je u ovoj priči dosad izgubio tri sudska spora – dva za smetanje posjeda i ovaj prvostupanjski za naknadu štete. Lani su najavili da će na Vrhovnom sudu tražiti reviziju odluke o smetanju posjeda i angažirali su odvjetnicu Jadranku Sloković. Na konkretno pitanje o tome koliki su troškovi odvjetničkih usluga, gradonačelnikov ured izbjegava odgovoriti.

„S obzirom na to da je Igor Novosel tužio Grad Križevci potražujući iznos naknade štete od 611.934,49 kn, sve radnje odvjetnice su obračunavane u skladu s vrijednosti predmeta spora i Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika“, poručuje Rajnov ured i pritom ne daje traženu informaciju – koliko Grad plaća odvjetnike koji ga zastupaju. To je nemoguće zaključiti iz spomenutog pravilnika kojim su određene tarife o nagradama i naknadi troškova odvjetnicima kad Grad ne daje informaciju o tome je li s odvjetnicima dogovorio paušal, plaća li ih za svaku poduzetu radnju, plaća li putne troškove, PDV,…. Usporedbe radi, u ovom zadnjem sporu koji je Grad izgubio, trošak zastupanja po svakom ročištu je otprilike 1.200 eura, toliko košta i sastavljanje odgovora na tužbu, pisanje podneska, prijedloga i tako dalje.

Podsjetimo, Novosel je ranije dobio dva spora protiv Grada Križevaca koje je pokrenuo zbog smetanja posjeda na gradskoj parceli koju je imao u zakupu i na njoj je sijao kukuruz. Po pravomoćnoj presudi tražio je naknadu štete i u toj parnici sud je presudio u njegovu korist. Sporna je sezona 2020. kad je na toj parceli žetvu obavio obrt Migrad, po nalogu Grada od 4. rujna 2020. Isti dan kad je naručeno „čišćenje“, Migrad je (navedeno je tako u presudi za smetanje posjeda koju je Grad pravomoćno izgubio) počeo strojno brati kukuruz s parcele u Gornjem Čretu i voziti je u bioplinaru u Rovišću, makar na narudžbenici piše da se traži „čišćenje poslovne zone Donji Čret“. I taj posao plaćen je iz gradskog proračuna po cijeni bez PDV-a od 18 tisuća kuna, ali i kukuruzom jer Grad nije uprihodio ništa od prodaje silaže bioplinari.