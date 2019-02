Križevčani žele biti ‘mrljica’ koja će moći AI-jem i tehnološkim rješenjima unaprijediti živote svih nas

Agencija Speck razvija aplikacije za domaće i strano tržište, među klijentima su combis i američke i francuske tvrtke, a uspješni su i u projektu e-learninga

Sudeći po postignutom u nepunu godinu i pol poslovanja, križevačka agencija Speck već je ostavila vidljiv trag u poduzetništvu i IT sceni, opravdavajući i motiv svoga direktora Tomislava Tenodija, koji se pri osnivanju tvrtke nadahnuo znamenitim američkim astronomom i popularizatorom znanosti Carlom Saganom, koji je u jednoj svojoj knjizi napisao da je “naš planet (Zemlja) samo usamelja točkica, mrljica (speck) u velikome svemirskom mraku koji je okružuje”.

“Za vrijeme fakulteta (FER) sam se zaposlio u Fiveu, agenciji za dizajn i razvoj digitalnih proizvoda, gdje sam i ostao raditi nakon fakulteta kao product manager na proizvodu Shoutem. Tamo sam, uz stečeno praktično iskustvo kako koordinirati tim inženjera i kako planirati životni ciklus IT proizvoda, vidio i kako IT agencija funkcionira. Nakon nekoga su me vremena počela proganjati filozofska pitanja kao “Što je smisao života” te sam, kako bih pokušao odgovoriti na njih, odlučio riskirati i pokrenuti tvrtku koju usmjeravamo prema razvoju vlastitog proizvoda za kojeg se nadamo da će imati veliki značaj u društvu u kojem živimo. Želimo biti mrljica, postignuće koje će unaprijediti ili razjasniti naše postojanje”, kaže Tenodi, 28-godišnji diplomirani elektrotehničar koji je s prijateljem, sugrađaninom Lukom Radičekom (29) i pokrenuo Speck.

PORTAL ZA UČENJE VOŽNJE

Definiraju se kao agencija za razvoj i dizajn digitalnih proizvoda.

“Primarno smo fokusirani na razvoj proizvoda naših klijenata, ali imamo i vlastiti proizvod ​autoskola.hr​. U budućnosti namjeravamo uložiti više vremena u istraživanje i razvoj vlastitih proizvoda. Obojica shvaćamo život nešto drugačije”, objašnjava mladi IT-jevac i poduzetnik koji otkriva da je riječ zapravo o umjetnoj inteligenciji (AI). No, ne želeći stvarati senzaciju, ističe da je ona sveti gral njihove struke i kako se njome, kao tehničkim alatom, mogu rješavati brojne dosad nerješive nedaće.

“Ne radimo još na programima vezanim uz AI, ali budući da želimo osigurati boljitak kvalitete života svih nas, s našim se proizvodom želimo pozicionirati u području medicine. Zasad je to vizija, ali svaki dan osjećamo da smo sve bliže cilju”, pomalo je mističan Tenodi, koji zatim govori i o konkretnim projektima i klijentima.

“Poslujemo i s hrvatskim i inozemnim klijentima, U Hrvatskoj od samog početka sa zagrebačkim Combisom na raznim SaaS aplikacijama za Cloud rješenje. Oni su eksperti u tome, a mi im pomažemo kod uporabe modernijih tehnologija u kojima smo se mi specijalizirali. Combis je naš prvi klijent i jako smo zahvalni na profesionalnoj suradnji koju smo uspjeli ostvariti s Combisovim stručnjacima. Imamo i inozemne klijente iz Francuske, Njemačke i SAD-a. S klijentom iz Kalifornije radimo na dosta zahtjevnom proizvodu – rješenju za organizaciju izvanškolskih aktivnosti. Radi se o web i mobilnoj aplikaciji koja je dostupna na svim preglednicima i platformama u više pd 10 različitih vrsta za sve uloge koje na toj aplikaciji postoje (roditelji, škole, instruktori, djeca, organizatori aktivnosti, administratore…). S Francuzima smo napravili MVP (proizvod kojim se istražuje tržište) za digitalizaciju procesa izrade modne kolekcije. Istraživanje tržišta je uspješno završilo, te uskoro krećemo s drugom fazom projekta”, nanizao je poslove koje obavljaju ne samo iz Križevaca, gdje im je sjedište u Razvojnom centru i tehnološkom parku, već i Zagreba, u kojem imaju coworking prostor u Hubu 385 na Trešnjevci.

Njihov zacijelo ‘najvidljiviji’ projekt je portal za e-učenje, tj. e-learning za autoškole – autoskola.hr, s kojim zauzimaju već 20% tržišta.

“Vrlo smo zadovoljni razvojem našeg portala ​autoskola.hr​. To je proizvod koji smo u slobodno vrijeme gradili od početka 2015. do sredine 2016. To je, zapravo, proizvod na kojem smo klesali naša znanja: kako razviti složen proizvod u modernim tehnologijama dostupan na mobilnim i desktop preglednicima, kako razumijeti potrebe korisnika, kako istražiti tržište. Ta znanja danas nudimo našim klijentima kao uslugu”, reći će Tenodi i potvrditi da on i Radiček ubuduće namjeravaju još više vremena uložiti u istraživanje i razvoj vlastitih proizvoda. U međuvremenu su od dvojice zaposlenih narasli na njih 12 u Križevcima i Zagrebu. I trebaju još ljudi.

“Zapošljavamo i dalje za nove projekte koji nam uskoro dolaze. Najviše tražimo web i backend programere u JavaScript tehnologiji i UI/UX dizajnere. Razlog zašto smo krenuli iz Križevaca su ljudi. Imamo velik broj poznanika koji imaju i ambicije i znanje potrebno da mogu raditi u IT industriji, ali im je nedostajalo opcija. Kako smo se počeli širiti, sve se više kandidata iz Zagreba i okolice prijavljivalo na naše oglase, pa smo odlučili otvoriti i ured u Zagrebu, kako bismo im se približili”, kaže Tenodi. Osvrćući se na stanje u domaćem IT sektoru, kaže da je scena dobra, ali da može i bolje. Obrazovanje koje se stječe na domaćim tehničkim fakultetime ocjenjuje kvalitetnim, a zadovoljan je što su pokrenuti razni susret i konferencije, što govori u prilog aktivnoj IT zajednici. No, zna i u čemu je ‘catch’.

“Hrvatska nikad nije imala problema s inženjerima i njihovom kvalitetom. Problem je što nam nedostaje velikih IT tvrki u Hrvatskoj koje posluju na globalnoj razini koje bi pružile adekvatan izazov talentiranim inženjerima, pa često najbolji talent odlazi van. Mislim da je sljedeći važan korak u digitalizaciji našeg društva da se uspostave privlačni uvjeti takvim gigantima da ovdje osnuju tehničke podružnice. To bi zaustavilo odljev mozgova, povećalo kvalitetu naših fakulteta i povećalo konkurenciju na IT sceni, što bi rezultiralo efikasnijom i profesionalnijom radnom etikom i, vjerujem, promijenilo tu kroničnu bespomoćnost koja se osjeća u zraku”, misli križevački stručnjak.

U vezi svojih zaposlenika, kolega, zato kaže da im nastoji osigurati kompetitivne uvjete, što je i prioritet, te da kao agencija onda zajedno nastoje kvalitetno riješiti probleme klijenata.

“Imamo dosta personaliziran pristup ljudskim resursima, kojim pokušavamo razumjeti ambicije i potrebe naših zaposlenika. No, ne bih rekao da se natječemo s velikim korporacijama u pogledu beneficija. To su dva dosta različita svijeta. Pretežito ljudi koji žele raditi s nama, ne žele raditi u velikim korporacijama, ali i obrnuto”, govori o odnosu prema radnoj snazi.

POTAKNUTI LOKALNU ZAJEDNICU

Kakve Speck gaji planove za 2019? Lani su prihodi po kvartalima bili otprilike dvostruko veći nego u zadnjem kvartalu 2017. kad su počeli i ostvarili 320.000 kuna prihoda.

“Primarno nam je cilj povećati broj klijenata i broj ljudi te proširiti znanje, odnosno uslugu koju nudimo. Imamo i konkretne brojke koje želimo postići, ali oni su naša interna metrika uspješnosti postignuća naših ciljeva. Isto tako, uključeni smo i u projekt besplatne edukacije o web i mobilnom programiranju u suradnji s Gradom Križevcima. Proveli smo istraživanje i otkrili da postoji veći broj ljudi u Križevcima i okolici koji su stekli početno znanje u IT području u raznim školama i fakultetima, ali ne rade u IT industriji. Naš zadatak je oplemeniti njihovo znanje putem izrade projekta u tehnologijama koje se danas koriste, te im po uspješnom završetku programa omogućiti zaposlenje u IT industriji.

Program je zamišljen dosta ambiciozno, a bit ćemo i dosta strogi, jer želimo ostvariti dobar rezultat ovim programom, što bi u konačnici trebalo potaknuti i lokalnu zajednicu. Uskoro krećemo s programom. Jako smo uzbuđeni”, veseli se Tenodi novoj, obrazovnoj ulozi pred sugrađanima. I za kraj se vraća značaju umjetne inteligencije, koja je, po njemu, ona koja može olakšati život ljudima.

“Zapravo, nisam siguran postoje li granicenjene primjene, što je i njena ljepota. Umjetnom inteligencijom možemo analizirati ogromnu količinu podataka i izvući zaključke koji nam pomažu napraviti često nezamisliva rješenja, kao, primjerice, internetske tražilice kakve danas imamo, samovozeći automobil, osobnog asistenta kao Siri ili Alexu, targetirane reklame, navigaciju koja izbjegava gužve. U posljednje vrijeme, umjetna inteligencija se sve više koristi i u medicini, što direktno poboljšava kvalitetu ljudskog života, a upravo u tom području i mi namjeravamo svoje znanje okušati”, dovršava Tomislav Tenodi, informatičko-tehnološki poduzetnik iz Križevaca, koji i napominje:

“Postoje računi koje svi moramo platiti, a kad taj dio imamo riješen, treba pronaći nit života koja će te svako jutro buditi motiviranog za nove avanture. Nadamo se da će rezultat naše avanture biti boljitak kvalitete života svih nas”.(Poslovni.hr)