Ulica Ivana Gundulića predmet vijećničkog prepucavanja

Ulica Ivana Gundulića u Križevcima prije par godina potpuno je rekonstruirana. Unatoč tome, na jednom manjem djelu ulice u blizini križanja s Koprivničkom ulicom zbog nedavnih radova na izgradnji semafora postoji spoj asfalta na kojem su neravnine, a na koje je prošli tjedan na Gradskom vijeću upozorio vijećnik Ivan Majdak.

– Bili smo svjedoci da je ulica bila mjesecima zatvorena, prekapana i rekonstruirana, svašta se po njoj radilo da bi sad na kraju nakon završetka radova 100-njak metara prije semafora i raskrižja s Koprivničkom ulicom ostale takve rupe da ona danas jednostavno više nije sigurna za promet. Ako se netko pokuša prevesti s južne strane prema semaforima, ispred bivše zgrade komunalnog poduzeća dođe na takve neravnine da je jako teško upravljati autom – naglasio je Majdak i pitao u čijoj je nadležnosti ta cesta i može li se taj problem riješiti.

Danijel Šaško, zamjenik križevačkog gradonačelnika, odgovorio mu je kako je ulica u nadležnosti Županijske uprave za ceste te da će se u dogovoru s njima riješiti problem.

– Oni misle da bismo mi to trebali popraviti, a mi da bi trebali oni. Probat ćemo u idućoj godini naći neki model da se taj prijelaz riješi – poručio je Šaško.

Mario Rajn, gradonačelnik Križevaca, kazao nam je kako je upoznat s problematikom te da će se problem riješiti u najkraćem mogućem roku.

– S obzirom na to da je početni dio bio zona zahvata vezana uz izgradnju semafora koji je išao nakon što je ŽUC napravio cestu, a ujedno smo mi zamijenili i glavnu kolektorsku cijev koja ide prema kolektoru, više ne otvaramo taj dio. Sada je ostao još taj završni sloj koji je prijeporan, ali mislim da ćemo to riješiti bez problema. Kvalitetno surađujemo s ŽUC-om i mislim da ćemo bez većih problema riješiti to – kazao je Rajn.

Jedni od stanara sporne ulice Nikola i Gordana Dragelj kazali su nam kako su jako sretni što se ulica kompletno obnovila te kako joj samo nedostaje nekoliko sitnica da bude savršena, a prijelaz pokraj semafora upravo je jedna od tih sitnica.

– Ne živimo u tom dijelu ulice pa nama to i nije tako veliki problem. Mora se malo pripaziti na tom dijelu, ali nije ništa strašno – naglasio je Nikola.

Njegova žena Gordana dodala je kako je osim spornog djela, ulica jako dobro napravljena, možda i predobro jer se ulicom većina ljudi vozi iznad ograničenja.

– Bilo bi dobro da policija češće prođe ovuda jer se ljudi voze kao luđaci ravnim djelom ulice. Osim toga bilo bi nam jako drago kad bi se između ceste i biciklističke staze posadila stabla, jer postoji dovoljno mjesta za njih, a mislim da bi i puno ljepše ulica izgledala – objasnila je.

Upitali smo Rajna za sadnju stabala u ulici, na što je on odgovorio da mu je jako drago što ljudi reagiraju te imaju potrebu za zelenilom.

– Za sadnju drveća je zaduženo povjerenstvo za zelenilo u kojem se nalaze biolozi i krajobrazni arhitekti koji daju sugestije, reći ću im da obrate pozornost na spomenutu ulicu – zaključio je Rajn.(GPP)