Županija se uključila u projekt „Upravljanje primjenom antimikrobnih lijekova u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivničko – križevačkoj županiji“

Zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-socijalne djelatnosti Željka Koluder Vlahinja u četvrtak, 29. studenoga održali su radni sastanak s autoricama projekta „Upravljanje primjenom antimikrobnih lijekova u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Koprivničko – križevačkoj županiji“ Darijom Kuruc Poje iz Bolničke ljekarne Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, Vesnom Mađarić s Odjela infektologije koprivničke bolnice i Vlatkom Janeš Poje iz Službe za mikrobiologiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo, a predstavljanju projekta prisustvovale su i ravnateljica županijskog Doma zdravlja Marija Krajina te predstavnica koncesionara liječnica Zdenka Matica-Vodjerek.

Kao što je pojasnila Darija Kuruc Poje, antibiotici kao lijekovi za liječenje različitih vrsta infekcija uzrokovanih bakterijama donijeli su revoluciju modernoj medicini, no uslijed pozitivnog učinka došlo je i do neadekvatnog korištenja antibiotika, uključujući i infekcije koje nisu uzrokovane bakterijama. Navedena prekomjerna upotreba dovela je do razvoja antimikrobne rezistencije, a danas se procjenjuje da u Europi umire 33 000 ljudi godišnje od posljedice infekcije uzrokovane bakterijama otpornim na sve postojeće antibiotike. Hrvatska je u trendu s tom brojkom, a svake godine iz Europe nestane grad veličine Koprivnice. Na svjetskoj razini procjenjuje se da će smrtnost uzrokovana otpornim bakterijama biti na prvom mjestu do 2050. godine s brojkom od 10 milijuna smrti godišnje, a poseban problem predstavlja opća populacija, odnosno svi koji se ne liječe u bolnici jer troše 90 % svih antibiotika. Hrvatska je među prvih pet zemalja u Europskoj uniji po potrošnji antibiotika pri čemu se ta potrošnja povećava, a visoki udio propisivanja antibiotika povezan je s visokim brojem godišnjih posjeta liječniku primarne zdravstvene zaštite.

U svojoj prezentaciji Kuruc Poje kazala je kako je u svrhu smanjenja otpornosti na antibiotike potrebno odmah poduzeti odgovarajuće dokazane mjere kontrole potrošnje antibiotika, a program antimikrobnog upravljanja (AMU) u koprivničkoj općoj bolnici provodi tim za antimikrobno upravljanje (A-tim) te svojim aktivnostima utječe na smanjenje neprikladne upotrebe antibiotika, smanjenje smrtnosti, kao i na smanjenje otpornosti na antibiotike i zdravstvene troškove. Multidisciplinarnom suradnjom A-tima, koji obvezno uključuje liječnika specijalista infektologije kao voditelja A-tima, liječnika specijalista mikrobiologa i kliničkog farmaceuta, s drugim dionicima zdravstva (od pacijenata do zdravstvenog osoblja) omogućuje se kontinuirano smanjenje antimikrobne otpornosti.

Potaknuti pozitivnim rezultatima A-tima u koprivničkoj općoj bolnici, u suradnji sa Službom za mikrobiologiju županijskog Zavoda za javno zdravstvo, vezano uz smanjenje propisivanja određene skupine antibiotika bez štetnih utjecaja na smrtnost, u planu je pokretanje inicijative na liječnike opće prakse, hitne medicine i same pacijente kod najčešćih infekcija grla, pluća, kože, urinarnog trakta i slično. S projektom se planira započeti na proljeće 2019. godine, a cilj je kroz edukaciju liječnika i stanovnika naše županije pokazati kako se odgovornim korištenjem antibiotika, uz trud svih, može smanjiti otpornost na te lijekove i biti primjer drugim županijama odnosno cijeloj državi.

Zamjenik Ljubić gošćama je zahvalio na prezentaciji projekta, naglasio kako imaju podršku Županije te pohvalio ovu inicijativu koja će doprinijeti odgovornijoj upotrebi antibiotika, većoj kvaliteti zdravstvenog sustava te, ono što je najvažnije, spašavanju ljudskih života.