U četvrtak, 8. studenog radionica ‘Europa za građane’

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira interaktivnu radionicu o programu Europa za građane 2014-2020, koja će se održati u četvrtak, 8. studenog 2018. godine, u knjižnici “Franjo Marković”, Trg Sv. Florijana 14, u Križevcima, s početkom u 10 sati. Program radionice dostupan je na ovoj poveznici.

Svrha radionice je sudionike/ice upoznati s prioritetima programa i svim promjenama koje su najavljene za 2019. godinu, te im pružiti savjetodavnu potporu u razradi projektnih ideja, s ciljem što kvalitetnije pripreme projektnih prijedloga na predstojeće natječaje, s naglaskom na 1. veljače i 1. ožujka 2019. godine. Više informacija o NOVIM ROKOVIMA NATJEČAJA pronađite ovdje.

Prijave je moguće izvršiti isključivo popunjavanjem prijavnice najkasnije do utorka, 6. studenog 2018. godine, do 12 sati. Potvrda sudjelovanja bit će poslana istog dana do 17 sati. Troškove prijevoza i eventualnog smještaja snose sudionici, dok Ured za udruge Vlade RH osigurava materijale i osvježenja tijekom radionice. Kontakt za dodatne informacije: e-mail europazagradane@udruge.vlada.hr, tel. 01/45 99 810