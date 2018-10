‘I.N.K. Experiment’ duo na prvoj ovogodišnjoj Večeri udaraljkaša u Križevcima

8. Večeri udaraljkaša u Križevcima u organizaciji Glazbene škole Alberta Štrige i udruge P.O.I.N.T. otvaraju se danas u 10:30 sati stručnim skupom profesora udaraljki iz Hrvatske, a večeras će prvi festivalski koncert održati međunarodni udaraljkaški duo ‘I.N.K. Experiment’ kojeg čine Ivana Kuljerić Bilić iz Hrvatske i Nikola Krbanjević iz Srbije. Koncert će se održati u Velikoj dvorani Hrvatskog doma, počinje u 19 sati, a ulazak je slobodan.

I.N.K. Experiment Duo je dinamičan i kreativan udaraljkaški duet, zainteresiran kako za klasičnu glazbu tako i za nove stilove te suradnju sa skladateljima i umjetnicima različitih profila. Strastvenost, spontanost i otvorenost njihovih izvedbi rezultat je umjetničke znatiželje i raznovrsnih glazbenih iskustava – od rocka i popa do suvremene, eksperimentalne i tradicionalne glazbe koja uz njihovo klasično obrazovanje čine eksplozivan koktel.

Duo je aktivan od 2014. godine, nastupa na međunarodnim festivalima u Njemačkoj, Nizozemskoj, SAD-u, Kini, Francuskoj, Švicarskoj i Hrvatskoj (Dubrovačke Ljetne Igre, Osorske Glazbene Večeri, Zeltsman Marimba Festival, Amsterdam Marimba Week, Percussive Society International Convention u Minneapolisu, IBMW, l`Ateliers, KALIMA, Teng Yu Ning Xin Festival) i redovito održava međunarodne majstorske radionice.

Uz originalne programske koncepte za udaraljkaški duo, sudjeluju i u nekoliko međunarodnih projekata s renominaranim umjetnicima – INKarnation (FR) – tango crossover (Guillaume Hodeau, bandoneon), Watchers of the Skies (SAD,HR) – aranažmani rock klasika iz 70-tih za udaraljke, ElektroINKeMenT (FR,HR) i Arabesques pour des ombres imMobiles (FR,HR) – elektroakustika, performans (multimedijalni umjetnici Mathieu Teissoniere, Mijo Gladović, Réso- nance numérique), gostovanje na novom nosaču zvuka jazz rock kvarteta Chui te multimedijalni projekt Orange vs Blue (skladateljica Olja Jelaska, novinar i producent Toni Volarić).

Redovito naručuju i praizvode nove skladbe (Olja Jelaska, Teodora Stepančić, Jean-Luc Rimey Meille, Sonja Kalajić, Ksenija Komljenović, Gordon Stout, Lucas Guinot, Gordan Tudor…) i aranžiraju glazbu različitih stilova. Autori su nekoliko skladbi za razne sastave (Edition Svitzer, Inkoplastika). Odnedavno postaju Marimbaone Duo umjetnici. Na programu će biti djela A. Piazzole, I. Kuljerića, L. Guinota i dr.