Prvi ‘čelični čovjek’ iz Križevaca: Matija Palčić završio prestižni triatlon ‘Ironman Austria-Kärnten’

Jučer se u austrijskom gradu Klagenfurtu održala međunarodna utrka Svjetske serije u Ironman triatlon distanci “Ironman Austria-Kärnten”, koja obuhvaća 3.8 kilometara plivanja, 180 kilometara vožnje biciklom i 42.2 kilometara trčanja, na kojoj je među 2315 natjecatelja nastupio i Križevčanin Matija Palčić, član zagrebačkog Triatlonskog kluba Zrinski, uspješno odradivši čitavu utrku za 11:47 sati.

Palčić je u ovoj, jednoj od najzahtjevnijih sportskih disciplina koja se nalazi i u programu Olimpijskih igara, debitirao 2016. godine, a nakon prošlogodišnjeg svladavanja svojeg prvog “half Ironmana” u Mađarskoj, koji se sastojao 1.9 kilometara plivanja, 90 kilometara vožnje biciklom i 21 kilometara trčanja, te ovogodišnjeg odličnog rezultata od 4:58 sata na crnogorskom triatlonu “4. Ocean Lava Montenegro” u Kotoru, čime je prošlogodišnji rezultat poboljšao za pola sata, došla je na red i njegova prva puna Ironman triatlon distanca.

– Dionicu od 3800 metara sam isplivao kao 1950. za 1:24 sata. Zatim sam skočio na bike i 180 km vjetrovite i brdovite staze (preko 1500 metara penjanja) odradio za 5:39 sati, što je bilo 832. vrijeme vožnje biciklom. Na kraju mi se aktivirala ozljeda leđa koju vučem u posljednje vrijeme i na trčanju sam morao usporiti te sam odradio maraton za 4:34 sata, što je značilo ukupno 1116. mjesto , opisao je Palčić iskustvo s jučerašnje utrke za koju kaže da je na mjestima bila grčevita borba, što zbog gužve na plivačkoj dionici, dvije pauze zbog odlaska na zahod te u konačnici boli u leđima zbog koje je ostvario nešto lošiji rezultat od planiranog.

– No, sav trud se ipak isplatio, puno smo naučili i prvi Ironman se pamti. Hvala svima koji su mi pomogli da odradim ovo, što na dan utrke, a što u pripremama; treba imati strpljenja za sve to. Pouka priče: treba to sve odraditi sa smješkom , zaključio je Palčić i najavio novi pohod na Ironman distancu iduće godine uz bolji rezultat, zahvalivši ujedno prijateljima Karlu Šimoneku, Ivanu Jelenčiću i Tomislavu Vratariću koji su ga jučer došli podržati, krenuvši iz Križevaca u dva sata iza ponoći kako bi stigli na start utrke u sedam sati ujutro, bodrili ga kroz dan i na kraju dočekali u cilju nakon gotovo 12 sati.

Inače, od Križevčanki i Križevčana triatlonom se još bavi Sanda Brumen, članica kluba Swibir, koja redovito nastupa i na polumaratonu od Križevaca do Kalnika, kao i Luka Borčić, koji je prošle godine osvojio srebrnu medalju u muškoj MTB kategoriji na “3. Triathlon & Run Šoderica”, dok je Brumen bila zlatna kod žena na 10 kilometara. Spomenimo i entuzijaste Vilima Ivančana i Marina Kamenjaševića, koji posljednjih nekoliko godina sudjeluju na amaterskom “Triatlonu Borovik”, koji se održava na istoimenom jezeru u blizini Đakova. Križevčani će i ove godine pohoditi Borovik, koji je na rasporedu već ovaj vikend, a uključivanje u triatlonske “vode” najavljuje i Dejan Dedeić, koji će se u listopadu okušati na porečkom “half Ironmanu”.