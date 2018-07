Započelo održavanje Robin ljetnog kina

Po prvi puta u organizaciji Grada Križevaca, a pod sponzorstvom tvrtke Robin trgovine i uz tehničku podršku udruga K.V.A.R.K. i P.O.I.N.T. građani Križevaca mogu cijelo ljeto uživati u Robin ljetnom kinu pod otvorenim nebom.

Prva od osam filmskih projekcija održana je jučer pa su tako posjetitelji mogli pogledati film Quentina Tarantina Mrska osmorka.

Sljedeća projekcija građane čeka u petak, 6. srpnja u 21,15 na Nemčićevom trgu, a prikazat će se komedija „Čuvaj me s leđa“ (The Hitman’s Bodyguard). Velika zvijezda Deadpool filmova Ryan Reynolds glumi u uzbudljivoj komediji u tandemu s legendarnim Samuelom L. Jacksonom, a pridružuju im se Salma Hayek i Gary Oldman. Reynolds glumi vrhunskog agenta koji je prisiljen štititi svog zakletog neprijatelja, najtraženijeg plaćenog ubojicu (Jackson), koji ga je dosad pokušao ubiti već 27 puta. To naravno rezultira urnebesom.

Ova izvrsna akcijska komedija prošle je godine provela čak tri tjedna na vrhu američkih kino ljestvica doživjevši i globalni uspjeh, zbog čega je prije dva mjeseca najavljeno da stiže i nastavak.