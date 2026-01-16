Što nudi kino program ovog vikenda?

GREENLAND 2: MIGRACIJA / Greenland 2 (12), akcija, SF, triler

U nastavku provokativnog i napetog hita “Greenland” iz 2020. godine, film “Greenland 2: Migracija” vodi nas na put pun neizvjesnosti – put kojim se mora pokrenuti cijela obitelj Garrity koju i ovog puta predvodi Gerard Butler! Radnja filma smještena je pet godina nakon što je komet Clarke pogodio Zemlju i uništio velik dio planeta. Obitelj Garrity, koja je preživjela skrivanjem u bunkeru na Grenlandu, suočava se s novim izazovima. Njihov sin Nathan sada je tinejdžer i teško podnosi život u skučenim uvjetima podzemlja. Zbog toga obitelj odlučuje napustiti prividnu sigurnost bunkera i krenuti u potragu za novim domom u razorenoj i opasnoj Europi.

Trajanje: 1h 38min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 16. 01.2026. – 20:00 sati

SPUŽVA BOB FILM: POTRAGA ZA SKOCKANIM – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Spužva Bob i njegovi prijatelji iz Bikini doline kreću na svoje najveće, potpuno novo i nezaboravno filmsko putovanje do sada… Spužva Bob film: Potraga za Skockanim! U želji da se dokaže kao „pravi frajer“, Spužva Bob odlučuje pokazati svoju hrabrost pred gospodinom Kliještićem prateći Letećeg Nizozemca – tajanstvenog, sablasnog gusara – u morsku pustolovinu punu smijeha koja ga vodi u najdublje dubine oceana… dalje nego što je ijedna spužva ikad stigla!

Trajanje: 1h 36min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 17. 01. 2026. – 17:00 sati i NEDJELJA 18. 1. 2026. – 17:00 sati

AVATAR: VATRA I PEPEO / Avatar: Fire and Ash (12), akcija, avantura, SF

Nominacija za Zlatni globus. „Avatar: Vatra i pepeo“, treći film u nevjerojatno uspješnoj franšizi „Avatar“, donosi još dublje i emotivnije poglavlje sage o obitelji Sully. Radnja filma ponovno okuplja obitelj Sully i klan Metkayina koji se, ujedinjeni, suočavaju s novom prijetnjom, opasnim pepelnim plemenom. Emocionalni ulozi su veći nego ikada, a vizualni elementi obećavaju još jedno nezaboravno kino iskustvo koje nadmašuje prethodne nastavke. Film će otkriti dosad neviđene dijelove Pandore, ovaj put gledatelji će upoznati misteriozni narod Ash People, ratobornu zajednicu koja živi u opasnim, vulkanskim krajevima planeta. Njihova vođa Varang, koju glumi Oona Chaplin, prikazana je kao moćna figura s nevjerojatnom sposobnošću upravljanja vatrom, što dovodi do razornih posljedica po prirodni svijet Pandore.

Trajanje: 3h 17min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 17. 01.2026. – 20:00 sati