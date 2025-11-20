Raspored projekcija u Kinu Križevci od 21. do 23. 11. 2025.

ZLICA 2: ZAUVIJEK/Wicked 2 (12), fantazija, avantura, obiteljski, mjuzikl

Prošlogodišnja globalna filmska senzacija, koja je postala najuspješnija broadwayska filmska adaptacija svih vremena, sada doseže svoj epski, elektrizirajući i emotivan završetak u filmu Zlica: Zauvijek. U režiji nagrađivanog redatelja Jona M. Chua i sa spektakularnom glumačkom postavom, predvođenom superzvijezdama nominiranima za Oscara®, Cynthiom Erivo i Arianom Grande, posljednje poglavlje neispričane priče o vješticama iz Oza počinje s otuđenom Elphabom i Glindom koje žive s posljedicama svojih izbora. Elphaba (Cynthia Erivo), sada demonizirana kao Zla vještica zapada, živi u egzilu, skrivena u ozijskoj šumi dok nastavlja svoju borbu za slobodu ušutkanih životinja iz Oza i očajnički pokušava razotkriti istinu koju zna o Čarobnjaku (Jeff Goldblum).

Trajanje: 2h 18min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 21. 11. 2025. – 20 sati

TAFITI: AVANTURA U PUSTINJI – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani, obiteljski

Kad mladi merkat Tafiti upozna divlju svinju Čupka odmah mu postaje jasno da njih dvojica neće moći postati prijatelji. “Merkati se drže svoje vrste”, oduvijek mu je govorio djed, budući je život u pustinji prepun opasnosti. No, kad Čupka napadne orao, upravo će Tafiti biti taj koji će mu priskočiti u pomoć. Očajnički u potrazi za novim prijateljem, simpatična i uvijek za igru spremna divlja svinja Čupko otpratit će Tafitija do njegove kuće te nenamjerno uzrokovati nesretan incident – Tafitijevog djeda ugrist će otrovna zmija, a jedino što ga može spasiti je mitski plavi pustinjski cvijet. Tafiti će se tako upustiti na opasno putovanje u potrazi za cvijetom, uvjeren da to mora učiniti sam. A na Čupku ostaje da mu dokaže da su avanture uvijek bolje uz prave prijatelje!

Trajanje: 1h 21min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 2. 11. 2025. – 17 sati

MAJSTORI ILUZIJE: SAD ME VIDIŠ, SAD ME NE VIDIŠ (12)

“SAD ME VIDIŠ, SAD ME NE VIDIŠ” – iluzija kakvu vaše oči još nisu doživjele! Četiri Jahača vraćaju se moćniji i spretniji nego ikad, a s njima stiže nova generacija iluzionista spremnih pomaknuti granice mogućega. Treći nastavak hit-sage o vrhunskim iluzionistima briše crtu između stvarnosti i obmane – svaki trik nadmašuje onaj prethodni, a najveće iznenađenje nikada nije ono koje očekujete. Zvjezdanu postavu predvode Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco i Isla Fisher, uz pojačanja Justicea Smitha, Dominica Sesse i Ariane Greenblatt, te karizmatičnu Rosamund Pike i legendarnog Morgana Freemana. Pripremite se za adrenalinski vrtlog hipnotizirajućih varki – pravilo je samo jedno: nemojte treptati, jer ono što vidite možda nije ni djelić onoga što se doista događa! Ovaj film sadrži treperava i bljeskajuća svjetla koja mogu utjecati na osobe koje pate od fotosenzitivne epilepsije.

Trajanje: 1h 52min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 22. 11. 2025. – 20 sati

MISIJA BOŽIĆ: JOJO SPAŠAVA STVAR (SVI UZRASTI), animirani

Kad se Božić nađe u opasnosti, jedan mali vilenjak pokazat će da pravo čudo leži u dobroti i hrabrosti. Radionica Djeda Božićnjaka doživjela je preobrazbu: čaroliju i starinske običaje zamijenili su strojevi i hladna učinkovitost. Djed se povukao, a sve je povjereno vilenjacima vještima u novim umijećima. No, takvu sudbinu nije mogao ni naslutiti Jojo, dobroćudni i pomalo lakovjerni vilenjak, kada je prvoga dana kročio u čudesni svijet božićne radionice.Ali kad zlokobni haker iznenada preuzme nadzor nad radionicom, a Božić se nađe u opasnosti ako se Djed ne preda bez oklijevanja, Jojo odlučuje krenuti putem hrabrosti. Udružen sa svojim djedom vilenjakom, prijateljicom Coco, sobom i vjernim dronom Snježnom Pahuljicom, započinje dirljiva pustolovina ispunjena nadom, prijateljstvom i vjerom u čaroliju Božića.

Trajanje: 1h 37min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 23. 11. 2025. – 17 sati