Od mračnih tajni do čarobnih prijateljstava: vikend u Kinu Križevci

Kino Križevci ovog vikenda donosi dvije projekcije: u petak triler Gospodar mrtvih (The Shrouds), a u nedjelju sinkroniziranu obiteljsku avanturu Škola čarobnih životinja 3. U nastavku donosimo kratke sadržaje i termine prikazivanja …

GOSPODAR MRTVIH / The Shrouds (15)

Žanr: triler, drama, horor

U filmu GOSPODAR MRTVIH, uspješni poduzetnik Karsh (Vincent Cassel) dizajnirao je visoko tehnološko groblje, nalik na mauzolej, opremljen kamerama koje omogućavaju korisnicima pregledavanje tijela njihovih najbližih u realnom vremenu. Karsh je ovu najmoderniju tehnologiju naziva GraveTech kreirao iz razloga što je upravo izgubio suprugu Beccu (Diane Kruger) nakon iscrpljujuće bolesti. S njezinom sestrom blizankom Terry (također Kruger), njezinim bivšim suprugom Mauryjem (Guy Pearce) te sa svojom asistenticom u obliku umjetne inteligencije (kojoj glas posuđuje Kruger), a o kojoj je postao iznimno ovisan, Kersh učestalo raspravlja o tome kako ima problema nastaviti s normalnim životom. No, nakon što jedno od groblja biva vandalizirano, uključujući i Beccin grob, Karsh pokreće istragu premda se čini da će pronalazak odgovornih biti puno teži nego je to on zamislio, jer osumnjičenih ne nedostaje…



Vrijeme prikazivanja: PETAK, 31. 10. 2025. – 20:00 sati

ŠKOLA ČAROBNIH ŽIVOTINJA 3 / Die Schule der magischen Tiere 3 – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI)

Žanr: avantura, obiteljski

Ida se želi boriti za očuvanje prirode sa svojim razredom na godišnjem događaju Dana šuma. Helenina obitelj je na rubu bankrota – činjenicu koju pokušava zadržati u tajnosti dok provodi plan: mora uspjeti kao influencerica kako bi spasila svoju obitelj od propasti. Namjerava postići svoj cilj modnom revijom u prirodoslovnom muzeju. Međutim, modna revija zakazana je za isti dan kao i Idin Dan šuma…

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA, 2. 11. 2025. – 17:00 sati