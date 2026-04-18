[FOTO] U tijeku 6. sajam „Križevci u cvijeću“

Šesto izdanje sajma „Križevci u cvijeću” započelo je jučer, u petak, 17. travnja 2026. godine, a trajat će sve do nedjelje, 19. travnja na Trgu Antuna Nemčića u Križevcima. Sajam se može posjetiti u razdoblju od 10 do 18 sati, a posjetitelji mogu očekivati bogatu ponudu cvijeća, ukrasnog bilja i sadnica.

Na sajmu su izloženi i radovi domaćih obrtnika te križevačkih kreativaca, a izlagače su uz brojne posjetitelje obišli i gradonačelnik Tomislav Katanović te njegov zamjenik Ivica Švagelj te vrtićanci iz Dječjih vrtića Križevci, Zraka sunca i Svetog Josipa. Gradonačelnik i zamjenik su prilikom obilaska zahvalili svim izlagačima što su ove godine dio ovog sajma, a izlagači su zahvalili na pozivu te poželjeli lijepo vrijeme za vrijeme trajanja sajma.

Priliku za promociju cvjećara, domaćih radinosti i kreativaca iskoristilo je 25 izlagača od čega je 11 cvjećara i 14 domaćih radinosti, rukotvorina i OPG-a. Pozivamo sve sugrađanke i sugrađane da ovoga vikenda dođu u centar grada na još jedno izdanje sajma cvijeća „Križevci u cvijeću“ i pogledaju bogatu ponudu izlagača po sajamskim cijenama.