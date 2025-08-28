Dvije velike novosti u vezi Sajma

Obrtnički i gospodarski sajam ove godine će se održati u novom terminu i na novoj lokaciji, rečeno je to na sastanku organizacijskog odbora Sajma koji je prošli tjedan sastao u Županijskoj upravi u Koprivnici, prvi put nakon što se 26 godina sastajao u Križevcima.

Za organizaciju manifestacije koja je u začecima zamišljana kao mjesto susreta obrtnika i gospodarstvenika, prilika za direktno dogovaranje poslova i suradnja, predstavljanje noviteta u proizvodnji lokalnih poduzetnika i obrtnika te gostiju iz susjednih zemalja, organizatori imaju manje od dva mjeseca jer je kao novi datum Sajma sad određen vikend od 17. do 19. listopada, umjesto studenog i termina oko Martinja. Sajam se u počecima održavao u listopadu, no već neko vrijeme se vezao upravo uz Martinje, spelanciju krštenja mošta i promociju Križevačkih štatuta.

Veća promjena od termina je lokacija – ovogodišnji sajam priredit će se na otvorenom, na Strossmayerovom trgu. Sajamska manifestacija i dosad se selila, nekad su brojni izlagači punili veliku sportsku dvoranu i uz nju još i veliki šator, zatim sve hangare u bivšoj vojarni, dok su za obrtnike organizirani tematski paneli i susreti. Izlagalo se i na gradskom trgu, ali samo jednom, u vrijeme dok su na snazi bile epidemiološke mjere 2021. Obrtnici s kojima smo razgovarali nisu oduševljeni ovom promjenom, no Županija odgovara da su to tražili upravo izlagači.

“Na temelju prijedloga i povratnih informacija Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, kao i samih izlagača, odlučeno je kako će se lokacija 27. Obrtničkog i gospodarskog sajma KKŽ preseliti na glavni križevački trg, kako bi izlagački prostori bili još dostupniji posjetiteljima. U skladu s time odlučeno je i o novom terminu Sajma“, odgovaraju nam županijske službe.

Sajam je već godinama, recimo to tako, u krizi. Nije pronašao način ni formulu da se prilagodi potrebama ni obrtnika ni publike. Od nekad punih hangara i štandova proizvođača i obrtnika, izlagačke prostore su uz nekoliko većih tvrtki iz županije, sad uglavnom popunjavale udruge, škole i vrijedni hobi kreativci.

Organizator Sajma je Koprivničko-križevačke županija, a suorganizatori su lani bili Grad Križevci, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Koprivnica, Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, Udruženje obrtnika Križevci, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, Turistička zajednica grada Križevaca i Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije. Još jedna novost je da ove godine u organizacijski odbor nije uključena Turistička zajednica Križevaca, potvrdila nam je Županija.