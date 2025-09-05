Katanović o novostima oko sajma: Iznio sam županu svoju rezervu, želim vjerovati da je riječ o iskoraku u dobrom smjeru

Nakon sastanka organizacijskog odbora 27. Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije koji se prošli tjedan sastao u Koprivnici, jučer je u križevačkoj Gradskoj upravi održan radni sastanak na tu temu na kojem su sudjelovali i gradonačelnik i zamjenik, koji dosad nisu bili izravno uključeni u organizaciju ovogodišnjeg Sajma.

Između ostalog, na sastanku se raspravljalo i o nedavnoj odluci organizacijskog odbora Sajma kojom su predložene promjene termina i lokacije održavanja ovogodišnjeg izdanja – sajam bi se tako trebao održati od 17. do 19. listopada na Strossmayerovom trgu u Križevcima, umjesto u sportskoj dvorani gdje se, osim kraćeg izleta u hangare bivše vojarne i pandemijskog izdanja na otvorenom, dosad uvijek održavao. Promijenjen je i termin sa studenoga i blagdana sv. Martina, što se koristilo za promociju Križevačkih štatuta i prikaz spelancije krštenja mošta (koju su od nas preuzele druge sredine), na sredinu listopada.

“Najavljene promjene predstavljaju značajan zaokret u dosadašnjoj koncepciji. Želim vjerovati da je

riječ o iskoraku u dobrom smjeru“, rekao je gradonačelnik Tomislav Katanović, s obzirom na dugogodišnje iskustvo u radu na sajmu i praćenju njegova razvoja budući da je Križevački poduzetnički centar u kojem je nekad radio i vodio ga, u to doba imao važnu ulogu u organizaciji Obrtničkog sajma. Dodao je kako je svoju rezervu u vezi s predloženim promjenama ranije iznio i županu, ali da će Grad Križevci, kao i do sada, pružiti punu podršku i osigurati potrebnu logističku potporu.

Sudionici su raspravili i o određenim organizacijskim izazovima koji se mogu javiti s održavanjem sajma u centru grada – poput ograničenog broja parkirnih mjesta, prometne regulacije, te pristupa za dostavna vozila i opremu izlagača. Zaključeno je kako će se o tim pitanjima morati još razgovarati i pronaći rješenja kako bi sajam bio uspješan i kvalitetno organiziran.

Riječ je o gospodarskoj manifestaciji s dugogodišnjom tradicijom u gradu Križevcima koju su pokrenuli i inicirali upravo Križevčani – obrtnici i zaposlenici tadašnje gradske uprave. Podizanjem sajma na županijsku razinu, cilj je bio dodatno povećati njegov značaj i prepoznatljivost. Unatoč suvremenim oblicima poslovne komunikacije, izravni, osobni susreti i dalje ostaju temelj uspješnog poslovanja, zaključuju u priopćenju iz Gradske uprave.

Na sastanku su bili prisutni zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, Eu fondove i javnu nabavu Darko Masnec, predstavnici Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Koprivnica, Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, Udruženja obrtnika Križevci i Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.