Na 29. Međunarodnom sajmu Viroexpo predstavljaju se izlagači iz naše županije

Jučer je u Virovitici započeo 29. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, Viroexpo 2026. na kojem će sudjelovati i 13 izlagača s područja naše županije.

Županija, u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije, organizira predstavljanje izlagača te im financira boravak sva tri dana Sajma na zajedničkom izlagačkom prostoru Koprivničko-križevačke županije.

Ove godine svoje će proizvode, usluge i programe predstaviti:

Rubi obrt za usluge i trgovinu,

OPG Kranjčević

OPG Kišiček

OPG Family ranch Reza & Company

Dizajn N&N

OPG Kranjec

Čarobna heklica, obrt za proizvodnju i usluge,

OPG Dadić i Mirjana

Dama Design

MOBY DICK

Francol j.d.o.o.

Obrt Belevine

Veleučilište u Križevcima

Organizatori Sajma su Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK – Županijska komora Virovitica, HOK – Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije i Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, tehnički organizator je Viroexpo d.o.o., zemlja partner Kraljevina Nizozemska, a županija partner Požeško-slavonska županija.

Pokrovitelji Viroexpo-a 2026. su Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstvo gospodarstva.

Viroexpo se održava od 13. do 15. veljače u Virovitici, a svečano otvorenje na rasporedu je u petak, 13. veljače u 10 sati. Organizatori su tradicionalno pripremili bogat program za izlagače i posjetitelje, a više o događanjima može se doznati na službenoj stranici Sajma.