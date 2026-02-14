Na 29. Međunarodnom sajmu Viroexpo predstavljaju se izlagači iz naše županije

Jučer je u Virovitici započeo 29. Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, Viroexpo 2026. na kojem će sudjelovati i 13 izlagača s područja naše županije.

Županija, u suradnji s Obrtničkom komorom Koprivničko-križevačke županije, organizira predstavljanje izlagača te im financira boravak sva tri dana Sajma na zajedničkom izlagačkom prostoru Koprivničko-križevačke županije.

Ove godine svoje će proizvode, usluge i programe predstaviti:

  • Rubi obrt za usluge i trgovinu,
  • OPG Kranjčević
  • OPG Kišiček
  • OPG Family ranch Reza & Company
  • Dizajn N&N
  • OPG Kranjec
  • Čarobna heklica, obrt za proizvodnju i usluge,
  • OPG Dadić i Mirjana
  • Dama Design
  • MOBY DICK
  • Francol j.d.o.o.
  • Obrt Belevine
  • Veleučilište u Križevcima

Organizatori Sajma su Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK – Županijska komora Virovitica, HOK – Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije i Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, tehnički organizator je Viroexpo d.o.o., zemlja partner Kraljevina Nizozemska, a županija partner Požeško-slavonska županija.

Pokrovitelji Viroexpo-a 2026. su Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstvo gospodarstva.

Viroexpo se održava od 13. do 15. veljače u Virovitici, a svečano otvorenje na rasporedu je u petak, 13. veljače u 10 sati. Organizatori su tradicionalno pripremili bogat program za izlagače i posjetitelje, a više o događanjima može se doznati na službenoj stranici Sajma.  

