Ovaj vikend noćni ribolov na jezerima Čabraji i Ravenska Kapela

Promjenom vremena, koja je rezultirala idealnim uvjetima za ribolov, na raspored su došli noćni ribolovi u ŠRK Križevci. S obzirom na to da je šaransko druženje na jezeru Čabraji otkazano, bilo bi lijepo provesti vikend na našim jezerima. Noćni ribolovi će se održati 30. lipnja do 1. srpnja na oba jezera, dok će isti biti održan na jezeru Čabraji od petka 29. lipnja do 1. srpnja.

Voditelji ribolova su: Ivan Magdić (Čabraji) – 092/108-4129 i Dražen Pičak (Ravenska Kapela) – 091/160-2373. Najava ribolova je obavezna. Noćni ribolov se održava od 19 do 7 sati ujutro. Svi ribiči su obvezni pridržavati se ribolovno-sportskog režima, dok su njihovi posjetitelji na jezeru Čabraji obvezni ostaviti svoje aute na parkirnim mjestima ispred vagona. Bistro.