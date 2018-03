Koprivnički ‘Ogenj’ je ‘vužgal’ Klub kulture

U petak, 23. ožujka 2018. godine u križevačkom Klubu kulture održan je cjelovečernji koncert koprivničke folk-rock grupe Ogenj. Iako je taj koncertni petak trećeg vikenda 14. Culture Shock Festivala trebao započeti izvedbama Tomislava Pletenca poznatijeg pod imenom “Kaj Cave”, on je svoj nastup još istoga jutra otkazao zbog, kako su organizatori naveli na Facebooku, “potrganog ‘štrumenta”. Međutim, to nije umanjilo doživljaj čitave večeri, naprotiv, dalo je priliku mladim Koprivničancima da se pokažu u punoj snazi vlastitog glazbenog izričaja.

Od prvog trena kad su stupili na pozornicu i zasvirali, naprosto su ‘vužgali’ Klub kulture zaraznom energijom i glasnim, plesnim melodijama iz vlastitog autorskog opusa na kajkavskom narječju, koje je glavni vokal Ant Ruth nerijetko izvodio na bisernici, ali na “netamburaški” način. Uz povremeno žestoke tonove i punk-riffove, dodatni etno-prilog zvučnoj slici benda donijela je i violina koju je sjajno svirala najmlađa članica, osamnaestogodišnja Tara Knežević.

Iako križevačka publika, uz iznimku posjetitelja iz Koprivnice, Bjelovara i Zagreba, nije bila upoznata s njihovim autorskim stvarima, rado se priključivala zborno pjevajući neke stihove iz “Zanavek buš moja”, “Zela si me” i “Hote, hote”, sve redom stvari s njihovog prvog EP-a “Još je rano”, među kojima je najpoznatiji refren bio “al’ još je svoga konja ne poznala” s njihovog singla Lepa Mara. Na set-listi su se našle još Fakinska, Vojna, Te tvoje joči, Dok se duša radi greha žalosti, i druge, kao i Vesela nočka, koja im je bila adventski singl. Neki su u njihovim pjesmama čuli utjecaj Mumford&Sons, drugi ih usporedili s Cinkušima, no svi su, prije svega, uživali u energičnom nastupu ovog koncertno iskusnog benda.

Iza umjetničkog imena Ant Ruth krije se i autorska snaga benda, Tomislav Mihac Kovačic, koji je zaslužan za sve tekstove i glazbu, dok ostali članovi doprinose u osmišljavanju aranžmana. Dio prvotne postave koja se okupila pod imenom Ogenj krajem 2015. su Nikola Terzić na bas gitari i Filip Kušnjer na gitari, a ubrzo su im se priključili Tara Knežević na violini i Denis Kuzel za bubnjevima. U najranijim danima krenuli su s akustičnim svirkama, no ubrzo su pronašli svoj energičan i čvrst miks rock’n’rolla, punka i folka ispunjen autentičnom, autorskom kajkavštinom.

“Ogenj” za sebe kažu da su supergrupa sastavljena od glazbenika koji dugi niz godina sviraju ili su svirali u mnogobrojnim, ponajviše alternativnim bendovima – Angry Cows, Ant Ruth, Božje ovčice, Flunkeydom, Funeral Moon, Nullified, Pubic Bunny, What Matters Most, Mirogoy, Inside My Casket, Dead Fish. Ako se trebaju žanrovski odrediti, navode da sviraju “plesno glasni folk punk-rock” ili “podravski celtic punk, countryjana sama od sebe”.

– Fantastičan nastup! Fala Culture Shock Festivalu na pozivu i fantastičnoj publici kojoj nam je bilo gušt odigrati bisa! Si kak jen! razdragano su na Facebooku komentirali članovi grupe nakon koncerta, objavivši kompletan foto-album koji autorski potpisuju Petra Travinić i Bojan Koštić, koji je ujedno režirao video-spotove za pjesme “Lepa Mara” i “Hote, hote”. O energičnosti križevačkog koncerta svjedoče i puknute žice na čak dvije gitare, što ipak nije omelo da se veselo glazbeno druženje na 14. Culture Shock Festivalu nakon preko sat i pol uspješno privede kraju.

Kao zanimljivost za kraj, spomenimo da je mlada violinistica grupe Ogenj svestrana maturantica koprivničke gimnazije i učenica Umjetničke škole Fortunat Pinarić koja je nedavno, nakon stroge selekcije, primljena među pedeset polaznika dvotjedne škole “United Space School” koju NASA organizira ovog ljeta u Houstonu u SAD-u. Prije toga bendu predstoji promotivni koncert koji će se održati 28. travnja u Malom pogonu Tvornice kulture u Zagrebu, a tijekom travnja bi im trebao izaći i debitantski album za izdavačku kuću Dancing Bear.