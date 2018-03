U subotu veliki party uz DJ Felvera i Safehouse Space Crew

U subotu 24. ožujka .2018. od 22 sata u križevačkom Klubu kulture će se održati veliki party u sklopu 14. Culture Shock Festivala, uz DJ Felvera i Safehouse Space Crew. Ulaznice po 30 kuna mogu se pronaći u Art Rock Caffeu ili online putem sustava Entrio.hr, a na dan događaja će koštati 40 kuna. Felver je definirao zagrebačku klupsku i house scenu neumornim radom koji traje više od 25 godina. Stereotip je njegov najnoviji projekt, u kojem je Felver kustos i domaćin niza događanja sa svojim proslavljenim prijateljem RA br. 1 DJ Dixonom.

Većina Felverova umijeća potječe od njegovih Stereo Studio noći u Tvornici, offbeat koncertnog i klupskog mjesta poznatog po alternativnom programu u cijeloj Hrvatskoj i šire. Stereo Studio od svojeg je početka 1998. godine ugostio mnoga legendarna imena house scene, a među njima su i Dixon, Doc Martin, Richie Hawtin, Ian Pooley, Jeff Mills, Mr. C. Felver je radio na legendarnom Radiju 101, gdje je bio vanjski suradnik emisije Deep FM i glazbeni urednik.

Počevši karijeru s Cosmic Disco noćima u zagrebačkom Aquariusu, ugađajući je tijekom Wiggle nights u londonskom Fabricu i udahnjujući joj novi oblik svojim nedavnim projektom Fuck Your Dreams, This is Heaven u zagrebačkom klubu Masters, Felverova noćna energija i privlačnost toliko su neodoljive da u hipu može pridobiti vlastitu publiku na većini mjesta koje Balkan nudi. Felver uvijek iznova dokazuje da je nezaobilazan DJ koji vas svojim zvukom vodi na jedinstveno putovanje, a kulturno će šokirati križevačku publiku uz neizostavnu podršku domaćina iz Safehouse Space Crewa.