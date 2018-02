Čak četiri od pet timova u današnjem finalu ‘Junior Freshhh Croatia’ su križevački gimnazijalci

Dvanaestoro srednjoškolki i srednjoškolaca iz Križevaca danas su ponos svog grada i svoje škole, Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, kao sudionici velikog finala natjecanja “INA Junior Freshhh Croatia” koje se održava u zgradi INA-e u Zagrebu. Blizu 600 tročlanih timova iz srednjih škola Hrvatske natjecalo se tijekom prosinca u znanju iz prirodnih znanosti – matematike, fizike, kemije, biologije i geografije. Iz kola u kolo, uz vremenska ograničenja i stroga pravila, rješavali su on-line zadatke i marljivo sakupljali bodove, a najuspješnijih pet timova plasiralo se u današnje finale.

Najuspješniji plasman u finale s visokih 85 bodova ostvarili su “Pokemoni KŽ” u sastavu Domagoj Vlahek, Lovro Premelč i Dejan Marinović. Sa 79 bodova drugi finalist je tim “3/4kulen5” koji čine Tara Pavlinušić Dominković, Marin Meštrović i Mateo Kovačić. Preostali finalisti su izjednačeni sa 77 bodova. To su “Veliki koktel” u sastavu Luka Meštrović, Mateja Golec i Domagoj Tomičević te “Mad team” koji čine Dominik Juršić, Marta Hajduković i Ana Peremin. Spomenimo i da jedini nekriževački tim u finalu čine tri gimnazijalke iz Đurđevca okupljene u “U3 – back in the game”.

Uz slogan “Moraš skupit sve” spremni za natjecanje uživo i, kako sami kažu, borbu za najbolje od najboljih su “Pokemoni KŽ”: “Prijavili smo se na Junior Freshhh jer volimo natjecanja i prirodne predmete. Naše zanimanje za prirodne predmete dolazi od poticaja profesora iz svih prirodnih predmeta. Sudjelujemo 4. godinu zaredom. Zajedno smo u timu jer zajedno sudjelujemo na natjecanjima. Posebni smo po svom genomu. Prvi puta smo u finalu. Od finala očekujemo zanimljive zadatke, napetu završnicu i nadamo se pobjedi.”

Najveća motivacija članovima “3/4kulen5” je prošlogodišnje sudjelovanje u ovom natjecanju – želja da ponove, ako ne i poboljšaju svoj uspjeh i pokažu znanje dostojno samog finala: “Osim toga, želimo savladati strah i sram pri javnim nastupima jer svi imamo neku dozu straha i srama od nepoznatog. Naš moto je “”π malo, π dobro!””, koji i sam govori da se volimo zabavljati. Po svemu ostalom smo poprilično različiti – netko voli svirati, netko shopping, a netko matematiku. Nemamo najdraži predmet, no svi smo vise zagrijani za prirodoslovne i matematičke predmete, nego štreberske.”

“Mad tim” za sebe kaže da je sklopljen sasvim slučajno, na čemu mogu zahvaliti svojim profesorima: “Vidjevši prošlogodišnje odlične rezultate naše škole prihvatili smo to kao izazov. Od početka nismo se nadali nekom boljem rezultatu, ali kada smo vidjeli da nam to super ide – cilj nam je bio doći do finala. I uspjeli smo! Naš moto kroz cijelo ovo vrijeme bio je da uživamo u svemu što radimo. Budući da dijelimo interes za prirodoslovne predmete, ovo smo shvatili kao zabavu i da se kroz igru još bolje upoznamo. Od finala očekujemo da nešto novo naučimo, ali prije svega i da se dobro zabavimo.”

Pod motom “Eat, sleep and repeat.” tim “Veliki koktel” navodi da su se na natjecanje odlučili prijaviti zbog stjecanja novih iskustava i interesa u području prirodoslovnih predmeta praćenih podrškom većine profesora: “Istaknuli bismo mentora profesora Ratka Viška koji nam je pomogao u rasporedu snaga pri odabiru timova i koji nas je svakodnevno bodrio i motivirao. Polaznici smo dodatnih nastava iz matematike, fizike i kemije koje, uz ostatak prirodoslovnih predmeta, volimo istaknuti kao najdraže. Od finala JF-a očekujemo već spomenuta nova iskustva i zabavan dan u dobrom društvu.”

Križevačke gimnazijalke i gimnazijalci ističu da su se za ovo natjecanje pripremali sami, bez profesora, a njihove posebnosti su međugeneracijska suradnja i prijateljstvo, budući da timove sačinjavaju učenici različitih uzrasta. Bez obzira koje rezultate danas postigli, već su nadmašili prošlogodišnji uspjeh kada su među finalistima bili dva križevačka tima. Uz promotivne pakete organizatora za sve finaliste, ovogodišnji pobjednici “Junior Freshhh Croatia” će osvojiti iPad Air, drugoplasirani Kindle Paperwhite 2, a trećeplasirani paket opreme za online učenje, dok sve njih očekuje i posjet Ininim postrojenjima.