U četvrtak u Koprivnici info-dan o pozivu ‘Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi’

Koprivničko –Križevačka županija, Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji u suradnji s Ministarstvom kulture organizira Info dan o pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ kojeg je Ministarstvo kulture objavilo u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Poziv je usmjeren je na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Pozivom će se financirati aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga i savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti), jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10.000 i javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Info dan Ministarstva kulture održat će se u četvrtak, 25. siječnja 2018. godine od 10 do 13 sati u prostorima PORE u Koprivnici, Florijanski trg 4, dvorana na I. katu. Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave putem elektroničke pošte info@pora.com.hr s podacima: ime i prezime, organizacija ili samostalni umjetnik, kontakt broj, a najkasnije do srijede, 24. siječnja 2018. godine do 13 sati.