U križevačkoj gradskoj uradskoj upravi u četvrtak je održana sjednica Vijeća za prevenciju Grada Križevaca na kojoj je analizirano stanje sigurnosti na području Grada Križevaca. Predsjednik Vijeća zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško na početku je okupljenima predstavio problem sve češćeg nepropuštanja pješaka preko pješačkog prijelaza na Trgu Sv. Florijana od KTC-a prema crkvi sv. Florijana, problem nepropisnog parkiranja u neposrednoj blizini prijelaza kao i sve duže trajanje crvenog svijetla na semaforu na križanju Strossmayerovog trga, Trga Sv. Florijana, Ulice Petra Zrinskog i Tomislavove ulice.

Dogovoreno je kako će se o ovome upoznati Hrvatske ceste s obzirom da su spomenute dionice u njihovom vlasništvu, a načelnik Policijske postaje Križevci Dražen Pečarić je istaknuo kako će do tada kroz svoje preventivno-represivne akcije uključiti i spomenuti pješački prijelaz te sankcionirati one koji se nepropisno parkiraju. Članovi Vijeća složili su se da je nužno izgraditi pristupnu cestu od Poduzetničke zone Gornji Čret do ulaska na brzu cestu Križevci – Gradec kako bi se smanjio intenzitet prometa kroz sam grad.

U nastavku sjednice, policijska službenica za poslove preventive u cestovnom prometu Tea Dundović predstavila je Izvješće o stanju sigurnosti tijekom 2017. godine na samom području Grada Križevaca. Tijekom prošle godine smanjen je broj prometnih nesreća u odnosu na 2016. godinu i to na 94 prometne nesreće iako je povećan broj prometnih nesreća s poginulim osobama gdje su prošle godine evidentirane dvije takve nesreće, a 2016. nije bilo nijedne.

Smanjen je i broj kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti sa 298 u 2016. godini na 197 u 2017. godini. Smanjen je i broj prekršaja protiv javnog reda i mira sa 73 u 2016. na 43 u 2017. godini. Tijekom 2017. ukupno je obrađeno 88 kaznenih djela iz domene kaznenopravne zaštite djece i mladeži dok je u odnosu na godinu prije evidentirano 102 kaznenih djela. Zaključno je istaknula kako je stanje javnog reda i mira zadovoljavajuće, budući da nije došlo do značajnog povećanja prekršaja narušavanja javnog reda i mira, kao i stanje sigurnosti u cestovnom prometu. Nadalje, razgovaralo se o ponovnom uspostavljanju Jedinice prometne mladeži i postavljanju kamera na izlasku s brze ceste Križevci-Gradec.

Sjednici su uz spomenute prisustvovali i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti mr.sc. Mladen Tenodi, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci Sanja Jakopović i predsjednica Udruge „HERA“ Križevci Marina Švagelj Jažić.