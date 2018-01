Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1187

Dok se Davor Rostuhar približio Južnom polu na oko 250 kilometara što će prevaliti za manje od dva tjedna ako se sve bude odvijalo po planu kao i do sada, mi ćemo preslušati četvrti, posljednji dio njegovog predavanja koje nam je održao u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice u Križevcima 28. rujna o tom svom Polarnom snu. Ovaj put objasnit će nam neke tehničke detalje i taktiku svog pothvata te “filozofiju” koja ga motivira da to radi.

Novi naslovi u Gradskoj knjižnici su publicističko djelo Mustafe Akyola Islamski Isus, triler Zgodne djevojke Karin Slaughter, te Predsmrtni dnevnik Igora Mandića.

U Vijestima Krugova saznat ćemo da je svijet dobio novu akcijsku junakinju, koje su najčitanije besplatne elektroničke knjige prošle godine, da se približava 700. izvedba Ere s onoga svijeta na sceni zagrebačkog HNK, te da HPD Kalnik na početku nove sezone upisuje nove članove.

Na današnji datum rođeni su Stevan Mokranjac, Anton Aškerc, Joseph Strauss, Karel Čapek, Simone de Beauvoir, Richard Nixon i Mirza Delibašić, Humphry Davy testirao je svoj izum sigurne svjetiljke za rudare, otvoreno je sjedište Ujedinjenih naroda u New Yorku, počela je gradnja Nove asuanske brane, predstavljen je iTunes, pa onda i iPhone, izveden je prvi let balonom u Americi, uveden je prvi porez na dobit na svijetu, izveden je prvi probni let nadzvučnog putničkog aviona Concordea, umrli su Napoleon III. i Edvard Rusjan.

U Svemirskom kutku govorimo o nedavnom bolidu nad Križevcima, o nedavnoj konjunkciji Jupitera i Marsa iznad Ratarske šume, o novostima u astronautici, o odlasku još jednog astronauta, te o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana.

U Zanimljivostima obilježavamo rođendan Stephena Hawkinga, a emisiju završavamo nekim mislima Mome Kapora i Mickeya Rourkea o proslavama Nove godine.

Neki su glazbeni prilozi novi ili su vezani uz teme, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo pjevanje Scotta Walkera, Joan Baez, Paola Nutinija, glazbu Johanna Straussa III, te grupa Moody Blues i Led Zeppelin.

