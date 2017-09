Komunalno poduzeće Križevci (KP) pobijedilo je kalničkog načelnika Mladena Kešera. Epilog je to višegodišnjeg spora koji je započeo Kešer, izrazivši 2014. neslaganje s izdvajanjem vodnih usluga iz poduzeća u novu tvrtku, a što se moralo po Zakonu o vodama provesti do kraja 2013. Kešer je, kao zastupnik općine Kalnik, jednog od suvlasnika Komunalnog, “zakuhao” situaciju, podignuvši tužbu, ne prihvaćajući podjelu KP-a i tražeći 18 posto vlasništva KP-a (Kalnik ima 3 posto). Spor je najprije izgubio, ali je na prvostupanjsku presudu uložio žalbu na Visokom trgovačkom sudu u Bjelovaru.

Više od dvije godine trajala je pravosudna trakavica koja je i usporila, zakočila ili odgodila na neviđeno važne vodoopskrbne projekte, koji bi se financirali i novcem EU. Direktor Komunalnog Goran Gregurek ekskluzivno nam je javio da je na Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu donesena konačna presuda.



“Uvidom u spis br. br. P 59/2014 može se vidjeti da je žalba Općine Kalnik (točnije g. Mladena Kešera) odbijena te je prvostupanjska presuda postala pravomoćna, tj. Komunalno poduzeće Križevci je dobilo spor”, poručio je Gregurek, nastavljajući kako sad slijedi nastavak započetog postupka podjele društva s izdvajanjem vodoopskrbe u posebno pravno tijelo. Uz to, tužitelj neće proći “badava” jer, kako kaže Gregurek, vjerojatno slijedi i proces naknade štete za društvo i za vlasnike Komunalnog.



Šteta je, pak, itekako mjerljiva, s obzirom na to da je zbog pravosudnoga spora u Kešerovoj režiji potpuno zaustavljen projekt “Grupni vodovod Križevci”, dok je “Aglomeracija Križevci” stopirana tek djelomično. Preračunato je, slikovito rečeno, “voda odnijela” 350 milijuna kuna koji bi se namaknuli apliciranjem projekata na financiranje putem fondova EU, a što nije napravljeno zbog izostanka podjele društva.



“Izgubilo se i dragocjeno vrijeme jer smo mi već odavno imali gotovo sve dozvole i naši projekti su među prvima bili gotovi u Hrvatskoj. Budući da su ova dva projekta u visokoj fazi pripremljenosti, treba dovršiti sve nužne studije i tendere i predati ih na odlučivanje za financiranje iz EU fondova”, upozorava direktor KP-a. Podsjeća da su od 2014. bili zakinuti i za novac iz domaćih izvora pa im Hrvatske vode nisu odonda davale godišnje 2 do 2,5 milijuna kuna za izgradnju komunalne infrastrukture, zbog čega se i u tom pogledu šteta penje na oko 10 milijuna kuna. KP i Grad Križevci se iz istog razloga nisu mogli javljati ni na sve druge državne natječaje za komunalnu infrastrukturu.

Grad Križevci kao većinski vlasnik KP-a s Općinom Kalnik pokušavao je slučaj, koji je povremeno prerastao i u verbalne sukobe bivšega gradonačelnika Branka Hrga i osebujnog kalničkog načelnika Kešera, riješiti i nagodbom i otkupom kalničkog dijela KP-a, no to nikako nije uspijevalo pa se svo vrijeme čekao pravorijek više sudske instance koja bi okončala spor i omogućila ili provedbu projekata ili podjelu imovine.

“Kešer nas ucjenjuje, ali spreman sam potpisati nagodbu radi ulaganja u grad, ovo je prevažno pitanje”, govorio je Hrg 2015. na tematskoj sjednici Gradskog vijeća.

“Jedini u Hrvatskoj je g. Kešer kao načelnik Općine izašao s tužbom. Ja sam nedavno bio u Hrvatskim vodama, oni pitaju tko je Kešer, može li on doći do nas, da mu mi objasnimo cijeli taj postupak, da ogromni novac uložen on stopira i sve stoji”, tada je navodio Gregurek.



Kešer je, s druge strane, “grmio” kako brani interese svoje općine, nudio je i svoju verziju nagodbe oko koje se nisu usuglasili.

“Smatram da Kalnik kad je voda u pitanju zavrjeđuje 1/5 u vlasništvu nove tvrtke i tražim da se izuzmu čestice koje su u planu podjele bile, kao što su to izvor, sve ono što je na Kalniku, da opet treba dati u najam novoj tvrtki da može imati u najmu, za 20, 30 godina u koncesiju”, iznosio je kalnički načelnik svoje planove, koji su Križevčanima “parali uši”.

I prošle godine Kalničanin i Križevčani su se, kao u osuvremenjenoj verziji svađe kalničkih šljivara i križevačkih purgera, častili ružnim riječima; Kešer je odbijao sjesti za stol i prihvatiti nužnost koja bi pokrenula stvari s mrtve točke i otvorila “pipu” bujnim ulaganjima od kojih bi koristi imao i njegov kraj. Na koncu je sudac prevagnuo u korist Križevaca i Komunalnog poduzeća, a Kešer se zbog pravomoćnosti rješenja više ne može žaliti i “tjerati vodu na svoj mlin”.

“Nisam još dobio presudu. Nemam komentara. A poštivat ću odluku suda na isti način kako Republika Hrvatska poštuje odluku međunarodnog suda za granicu s Republikom Slovenijom!!!”, poručuje Mladen Kešer.