Skaville Festival ove subote ulazi u novu eru svog razvoja nakon deset godina postojanja. Jedini ska festival u regiji, kojeg organizira križevačka udruga KVARK, prošao je nekoliko morskih lokacija (uvala Voz na otoku Krku, kamp Preluk kraj Rijeke, kamp Martinska u Šibeniku) i zadnjih par godina zadržao se u domaćim Križevcima odakle je događanje izraslo u jedan od najpoznatijih hrvatskih festivala.

U subotu, 9. rujna, održat će se 11. Skaville Festival, jednodnevno koncertno izdanje na kojem će nastupiti tri međunarodna izvođača koji će pružiti nezaboravno muzičko iskustvo. Festival će se održati na novoj lokaciji, u dvorištu Galerije K2, prostoru koji djeluje u sklopu projekta Inkubator za nezavisnu kulturu i mlade.

Prepoznatljiv ska ritam, virtuozne brass linije puhača i ples do jutra bit će mamac za publiku koju će zabavljati nizozemski The Invisibles, talijanski Empatee du Weiss i katalonski bend Deskarats.

The Invisibles (Nizozemska)

Original Jamaican ska, rocksteady and early reggae

The Invisibles su rođeni u Nizozemskoj 2013. godine, a bend je osnovao pjevač Enrico Cioccolni Gotink spojivši čak 14 glazbenika u sastav. Ubrzo su izdali svoj prvi EP pod nazivom “First Act”. Prvi nastup imali su nekoliko mjeseci kasnije u Studio K u Amsterdamu i otada su rado viđeni gosti na mnogim pozornicama diljem Nizozemske i Belgije. Na kraju 2014. Invisibles su izdali božićni singl “Fairytale of Kingson”, offbeat obradu kultnog hita Pougesa “Fairytale of New York”, a za pjesmu su snimili i video spot. Inspirirani počenim uspjehom, na početku 2015. odlučili su pokrenuti Youtube kanal koji su u potpunosti posvetili modernim i klasik pop hitovima koje su pretvorili u retro jamajkanski offbeat ritam. Obrade pop hitova u jamajkanskom ruhu oduvijek su intrigirale osnivača benda Enrica koji je želio nastaviti tradiciju ska muzike. The Invisibles imaju fleksibilnu strukturu benda koja se često mijenja, nekoliko je stalnih članova postave, a ostali muzičari variraju ovisno o svirkama, puhačka sekcija ima svoju malu, srednju i veliku verziju, a tu je dvoje do troje dodatnih vokala. Njihov repertoar uključuje više od 70 hitova iz pop kulture u jamajkanskoj ska-rocksteady-early reggae verziji. Na Skaville Festivalu nastupit će u punoj verziji s velikom brass sekcijom, a premijerno će odsvirati i nekoliko singlova s albuma kojeg pripremaju već duže vrijeme.

Deskartas (Katalonija, Španjolska)

Rudeboy ska

Deskarats su trenutno najdugovječniji katalonski, pa i španjolski, ska bend što već dvije decenije u kontinuitetu živi i dijeli svoju filozofiju širom svijeta. Beskompromisnost u proizvodnji ska glazbe i neodstupanje od ideala vezanih uz istu odveli su ih na putešestvije diljem Amerika i Kine, te ih postavili za jedan od glavnih pirinejskih stupova što drže krov glazbenog žanra. Deskarats su lani izdali EP s pet fantastičnih naslova, što i dalje u stilu i ritmu toplih a oštrih harmonija žare i bude vedrinu i energiju u razdraganim grudima. Iako bismo ih laički mogli podvesti pod latino školu ska-punka, Deskarats su puno više od toga. Njihova katalonska inačica je više posvećena festivskim izričajima gdje puhači nisu samo podrška, već mahom i redom nositelji zvuka i melodije. Dakako i da i “boja” i izražajnost katalonskog jezika, u svojim okvirima i u ovakvoj mješavini, daju dodatnu dimenziju i prodornost, posebno potrebnu za upečatljiv prijenos poruke. Grupa je posebno uvjerljiva u nastupima uživo, zahvaljujući dugogodišnjem međusobnom prijateljstvu i uigranosti, a čega se ne bi posramili ni znatno brojniji i poznatiji sastavi sa ortodoksnim profesionalnim statusom. Deskarats trenutrno rade na šestom studijskom albumu te su nas u najavi odlučili počastiti sa odabranim pjesmama s istog, a što nas posebno veseli s obzirom da nam se vraćaju u Hrvatsku poslije punih osam godina.

Empatee du Weiss (Italija)

Ska jazz

Empatee du Weiss dolaze iz Italije, osnovani su 2010. godine kao originalni instrumentalni bend. Svoje mjesto na glazbenoj sceni pronalaze u reggae i ska ritmovima kao i među jazz zaljubljenicima. Prvi album “The Scomposer” izdali su 2013. i promovirali ga na pozornici s imenima poput The Skatalites i Alpha Blondy, a odsvirali su i neke velike festivale poput JazzIT kojeg organizira najveći jazz magazin u Italiji, a svirali su i na jednom od najvećih talijanskih reggae festivala Positive River. U 2016. izdali su novi album “Old Tricks for Young Dogs” koji ih je odveo i do Španjolske (Iboga Summer Festival) kao i do Velike Britanije gdje su zasvirali u Londonu (Hootananny Brixton). Na albumu su predstavili zreliji zvuk benda, a imali su i nekoliko bitnih gostovanja poput Mr. T-Bonea