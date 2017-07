AUTO MOTO SUSRET Auto ima zračni ovjes na daljinski, može se dizati i spuštati tako da može bit spušten skroz do kraja za ovakav show, do zemlje, ali i dignut za normalnu vožnju – objasnio je Ivan iz Bjelovara.

Parkiralište školsko sportske dvorane Ljudevita Modeca u Križevcima okupirali su u subotu nabrijani automobili.

Ljubitelji atraktivnih pila okupili su se na prvom auto moto susretu kojeg su organizirali zaljubljenici u takvu vrsta prerađenih vozila, a među kojima se našlo i mjesta za oldimetere. Jedan od organizatora, Andrija Vuković, ispričao nam je kako već postoje slična događanja, a on je htio nešto slično organizirati i u Križevcima sa svojim prijateljima.

– Imali smo oko 140 vozila na parkiralištu, zadovoljni smo i već planiramo sljedeću godine još atraktivnije događanje – rekao nam je Andrija.

Jedan od najatraktivnijih automobila pokazao je Ivan iz Bjelovara. On vozi Audi A3 1,9. TDI koji je dodatno prerađen.

– Na auto je stavljen zračni ovjes, preinake su rađene na motoru, imam još puno planova. Auto je platio 5,6 tisuća eura, a toliko je još uložio u njega da bi došao do današnjeg stanja. Auto ima zračni ovjes na daljinski, može se dizati i spuštati tako da može bit spušten skroz do kraja za ovakav show, do zemlje, ali i dignut za normalnu vožnju – objasnio je Ivan.

