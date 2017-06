Volonterski centar Link koji djeluje u sklopu udruge Glas mladih Križevci i ove godine organizira besplatne radionice za djecu u dobi od 6 do 13 godina. Besplatne radionice se održavaju u sklopu međunarodnog volonterskog kampa “Umjetnost povezuje” od nedjelje 2. srpnja do utorka 11. srpnja, svakim danom od 10 do 13 sati u parku bivše vojarne. Volonteri pričaju engleski jezik pa je to dobra prilika za djecu da razviju jezične vještine, međutim poznavanje engleskog jezika nije nužno jer će volonteri cijelo vrijeme uza se imati prevoditelje.

– Molimo sve zainteresirane da prijave sudjelovanje svoje djece na mail info@volonterski.hr ili broj telefona 048/681-022 uz napomenu da prijava ne podrazumijeva obavezu sudjelovanja na svakoj radionici već prema djetetovim željama i interesima, istaknuo je koordinator volontera Ivan Augustinčić, napomenuvši da je na prošlogodišnjim radionicama sudjelovalo pedesetero djece.

Sportske, glazbene, likovne i dramske radionice održavat će desetak volontera koji dolaze iz Meksika, Tajvana, Portugala, Poljske i Španjolske. Radi se o iskusnim mladim volonterima koji su sudjelovali u sličnim radionicama diljem Europe. Oni su glazbenici, organizatori dječjih sportskih igara, likovnjaci, studenti kineziologije, psiholozi i učitelji. Volonteri će kroz razne igre, ples, glazbu i sport približiti djeci svoju kulturu, upoznati ih sa svojom zemljom i običajima.

– Organizacijom radionica omogućavamo malim Križevčanima sudjelovanje u kvalitetnim ljetnim aktivnostima, potičemo na stvaralaštvo u međunarodnom ozračju te na toleranciju, prihvaćanje i učenje o drugim kulturama od najranije dobi, zaključio je Augustinčić.